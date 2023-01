Trio tenta esconder drogas, mas cadela entrega localização dos entorpecentes

A K9 Kira, do 8° Batalhão da Polícia Militar (BMP) de Porto Seguro, localizou drogas com um trio de criminosos, na terça-feira (24). Os traficantes tentaram esconder os entorpecentes, mas acabaram flagranteados.

Os militares patrulhavam no distrito de Pindorama, em Porto Seguro, quando notaram três pessoas aparentando nervosismo. Foi realizada a abordagem e com os suspeitos encontrados um revólver, rádios comunicadores e uma máscara de palhaço.

Sabendo da possibilidade do trio ter envolvimento com tráfico de drogas, os PMs solicitaram o apoio do Grupamento de Operações com Cães. Kira entrou em ação e localizou 58 porções de maconha escondidas em um matagal.

O trio e os materiais ilícitos foram apresentados na Delegacia Territorial (DT) de Porto Seguro.