Trisal, poliamor e relação aberta: veja confissões de famosos que aderem

Embora para uns seja uma polêmica, para outros, vem com naturalidade: trisais e relações abertas são cada vez mais comuns entre famosos e anônimos. Prova disso é o caso mais recente que viralizou do poliamor entre a advogada Graziela Veras Parrião Lustosa, de 31 anos, o empresário Diogo Matheus Simon, de 33, casados há 15 anos, e a influencer Natalia Bezerra da Silva, de 26.

O trisal é de Tocantins e vivem a vida a três há quase três anos, com um recente perfil nas redes sociais para mostrar os momentos juntos.

Mas outras personalidades famosas também já admitiram ter embarcado em relações assim. Conheça algumas:

Anitta

A dona do hit "Envolver", mais conhecida por ter reunido mais brasileiros com um mesmo objetivo do que a Copa do Mundo, já admitiu estar disposta a viver um trisal. Inclusive, Anitta já teve um relacionamento a três com dois alemães, e afirmou que eles topavam de tudo, sem, entretanto, revelar detalhes dos encontros.

Will Smith

Tanto o próprio astro do cinema de Hollywood quanto sua esposa, Jada Pinkett, já falaram em várias ocasiões que têm um relacionamento aberto. O ator chegou a dizer que um relacionamento monogâmico é algo baseado no medo, e que não condiz com a felicidade.

O acordo entre o casal é que cada um faça o que bem entender, incluindo se relacionar com outras pessoas. A filha do casal, Willow Smith, 20, também já admitiu ser adepta da prática do trisal e das relações abertas.

Marco Nanini

O ator e o marido, Fernando Libonati, estão juntos há mais de 30 anos, e já declararam que vivem o relacionamento na base da confiança e na liberdade de se relacionarem com terceiros, em comum acordo.

Nanini revelou que tudo começou quando o casal estava visitando Barcelona. Ele queria ficar em casa e o marido queria ir para a boate. Foi nesse dia que eles decidiram que seriam livres para cada um fazer o que bem entendesse como casal.

Bianca Andrade e Fred

Em entrevista sobre o tema, a influencer Bianca Andrade revelou que o conceito de amor livre é o mais adequado para classificar um relacionamento aberto ou a três.

Ela disse ser adepta de um amor sem cobrança, e que tudo bem se quiser ficar com outra pessoa. Antes de qualquer coisa, tudo deve ser conversado e acordado entre as duas pessoas.