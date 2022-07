Troca de tiros assusta moradores de Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário

Moradores de Rio Sena, no Subúrbio Ferroviário, iniciaram a manhã desta terça-feira (12) assustados e com medo por conta de um tiroteio no bairro. As trocas de tiros aconteceram por volta das 5h da manhã, e provocou a interrupção de circulação de ônibus no fim de linha do bairro.

De acordo com a Polícia Militar, a 18ª CIPM chegou a ser comunicada sobre os disparos, no entanto, nenhum suspeito foi localizado. Não há registro de feridos.

Acrescentou ainda que 18ª CIPM reforçou o policiamento na região de Rio Sena e Mirante de Periperi com o apoio da Rondesp BTS e de unidades especializadas. “A intensificação das ações contra a criminalidade seguirá na região sem previsão de término”, enfatiza a PM.

Às 8h da manhã a circulação do transporte público na região já estava normalizado. As aulas nas escolas públicas foram mantidas.