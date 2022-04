Troca, troca: 10 secretários do governo baiano deixam pasta para eleições 2022

No último dia do fechamento da janela partidária, período no qual é possível mudar de partido sem perder o mandato, as movimentações na política baiana já se desenharam para as eleições de 2022. Até esta quarta-feira (30), de acordo com uma apuração de 15 dias do CORREIO que ouviu mais de 200 pessoas, 10 secretários e diretores de empresas ligadas ao governo - sendo três municipais e sete estaduais - vão deixar ou já deixaram a pasta, até esta sexta-feira (1º).

Alguns se anteciparam, como Nelson Leal, João Leão e Leonardo Góes, que saíram, respectivamente, da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (SDE), Secretaria de Planejamento (Seplan) e Secretaria De Infraestrutura Hídrica E Saneamento (Sihs) do governo estadual. Já é sabido também da saída do secretário municipal da Saúde, Leo Prates, e do secretário municipal de infraestrutura, Luiz Carlos.

O terceiro secretário da prefeitura que sairá da pasta, mas não para disputar eleições, é Fábio Mota, titular da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Secult). Ele coordenará a campanha do ex-prefeito ACM Neto a governador. Mota não sabe, no entanto, quando deixará o cargo no executivo. “Só o prefeito dirá”, admite.

Voltando ao governo estadual, o próximo a sair, depois de Leão, Góes e Leal, é o secretário estadual de educação, Jerônimo Rodrigues, que disputará o governo da Bahia pelo PT. Ele é a aposta do partido, após a rejeição de Jacques Wagner ao pleito, na disputa com Neto, que lidera todos os cenários nas pesquisas. Além dele, saiu Josias Gomes, da Companhia De Desenvolvimento e Ação Regional (Car), para concorrer a deputado federal pelo PT.

O diretor-geral da Agência Estadual de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab), Oziel Oliveira, irá se desfazer de suas funções, para também tentar uma candidatura a deputado federal, só que pelo PSD. Por fim, o diretor presidente da Bahia Pesca, Marcelo Oliveira, deixará a empresa, mas ainda não sabe o cargo ou partido que irá.

Mandatos do partido

O advogado especialista em Direito Eleitoral, Rafael Petracioli, professor da Faculdade Batista Brasileira (FBB), detalha que a janela partidária é o período de 30 dias anterior ao prazo mínimo de filiação partidária quem alguém deve ter para concorrer a um mandato eletivo. “Antes, na Constituição de 1988, o prazo para condição de elegibilidade de filiação partidária era um ano. Recentemente, passou para seis meses. Ou seja, para quem quiser concorrer a eleição, que ocorre no dia 2 de outubro, precisa estar filiado ao partido ao qual quer concorrer até 2 de abril”, afirma.

Já para aqueles que têm um mandato eletivo no poder executivo, como os secretários municipais e estaduais, existe o período de “desincompatibilização”. “É a obrigação de uma pessoa que exerce um cargo público se afastar do cargo para concorrer a uma eleição. Existem três tipos de prazo, de três, quatro e seis meses, a depender do tipo de cargo que ele exerça e do tipo de cargo que ele quer exercer”, acrescenta Petracioli.

Além disso, o advogado cita a mudança na lei eleitoral, em 2015, que delega os mandatos aos partidos. “Os mandatos do sistema proporcional, como deputados e vereadores, são do partido e não de quem se elegeu. Ou seja, o mandato não é seu, mas do partido. Isso levou à fidelidade partidária, porque, se o eleito trocasse de partido, automaticamente, perderia o mandato”, detalha. As exceções são uma eventual perseguição política e desvio do programa do partido, como em cisões e fusões, a exemplo do União Brasil, fruto da junção do DEM e PSL.

Maioria dos secretários fica no cargo

Todas as 30 secretarias e órgãos da prefeitura foram procurados. A maioria assegurou que a equipe não será modificada. A Semur, Secis e Sucop não responderam. A Limpurb não sabia informar, assim como Secretaria Geral das Prefeituras-Bairro. “O secretário acompanha ACM Neto desde 2008. Por isso, a decisão de sair ou não da secretária vai seguir a orientação e liderança de ACM Neto. Neste momento, não temos como responder de maneira taxativa, estamos aguardando o direcionamento”, afirma a assessoria do secretário Humberto Viana.

Dentre as secretarias do governo do estado procuradas, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano do Estado da Bahia (Sedur), Secretaria De Relações Institucionais (Serin) e Secretaria De Infraestrutura Hídrica e Saneamento (Sihs) não responderam.

Secretários municipais

SEMPRE – Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esporte e Lazer

Secretário: Kiki Bispo

Vai sair do cargo? Não

SEFAZ - Secretaria Municipal da Fazenda

Secretária: Giovanna Victer

Vai sair do cargo? Não

SEMAN - Secretaria Municipal de Manutenção da Cidade

Secretário: Luciano Sandes

Vai sair do cargo? Não

SEMUR - Secretaria Municipal da Reparação

Secretária: Ivete Sacramento

Não respondeu

SEMDEC - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Emprego e Renda

Secretária: Milas Paes

Vai sair do cargo? Não

SEMOP – Secretaria Municipal de Ordem Pública

Secretária: marise Chastinet

Vai sair do cargo? Não

SPMJ - Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres, Infância e Juventude

Secretária: Fernanda Lordelo

Não respondeu

SECIS - Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência

Secretária: Edna França

Não respondeu

CASA CIVIL

Chefe: Luiz Carrera

Vai sair do cargo? Não

SMS - Secretaria Municipal de Saúde

Secretário: Leo Prates

Deixou o cargo

SEMOB – Secretaria Municipal de Mobilidade

Secretário: Fabrizzio Muller

Vai sair do cargo? Não

SEMGE – Secretaria Municipal de Gestão

Secretário: Thiago Dantas

Vai sair do cargo? Não

SMED - Secretaria Municipal da Educação

Secretário: Marcelo Oliveira

Vai sair do cargo? Não

SEDUR - Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

Secretário: João Xavier

Vai sair do cargo? Não

SECULT – Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Secretário: Fábio Mota

Vai sair do cargo? Sim

SEINFRA – Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas

Secretário: Luiz Carlos

Vai sair do cargo? Sim

SEMIT - Secretaria Municipal de Inovação e Tecnologia

Secretário: Samuel Araújo

Vai sair do cargo? Não

Secretários estaduais

SEC - Secretaria da Educação

Secretário: Danilo de Melo Souza

Vai sair do cargo? Não (Jerônimo Rodrigues saiu)

SIHS – Secretaria de Infraestrutura Hídrica e Saneamento

Secretário: Fábio Rodamilans Silva (Interino)

Vai sair do cargo? Não (Leonardo Góes saiu)

ADAB – Agência de Defesa Agropecuária da Bahia

Diretor-geral: Oziel Oliveira

Vai sair do cargo? Sim

BAHIAPESCA

Presidente: Marcelo Oliveira

Vai sair do cargo? Sim

CAR – Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional

Diretor-executivo: Wilson José Vasconcelos Dias

Vai sair do cargo? Não (Josias Gomes saiu)

SEPLAN – Secretaria do Planejamento

Secretário: Cláudio Ramos Peixoto (Interino)

Vai sair do cargo? Não (João Leão saiu)

SDE – Secretaria de Desenvolvimento Econômico

Secretário: Paulo Roberto Britto Guimarães

Vai sair do cargo? Não (Nelson Leal saiu)

SEAGRI – Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura

Secretário: João Carlos Oliveira

Vai sair do cargo? Não

SEAP – Secretaria de Administração Penitenciária e Ressocialização

Secretário: Luís Antônio Fonseca (Interino)

Vai sair do cargo? Não

SAEB – Secretaria da Administração

Secretário: Edelvino Góes

Vai sair do cargo? Não

Casa Civil

Secretário: Carlos Mello

SECTI – Secretaria de Ciência, Tecnologia e inovação

Secretária em exercício: Mara Souza

Vai sair do cargo? Não

SECULT – Secretaria da Cultura

Secretário: Arany Santana

Vai sair do cargo? Não

SJDHDS – Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Secretário: Carlos Martins

Vai sair do cargo? Não

SDR – Secretaria de Desenvolvimento Rural

Secretário: Jeandro Laytynher Ribeiro

Vai sair do cargo? Não

SEDUR – Secretaria de Desenvolvimento Urbano

Secretário: Ananda Teixeira Costa Lage

Vai sair do cargo? Não

SEFAZ – Secretaria da Fazenda

Secretário: Manoel Vitório

Vai sair do cargo? Não

SEINFRA – Secretaria de Infraestrutura

Secretário: Marcus Cavalcanti

Vai sair do cargo? Não

SEMA – Secretaria do Meio Ambiente

Secretária: Márcia Teles

Vai sair do cargo? Não

SEPROMI – Secretaria de Promoção da Igualdade Racial

Secretária: Fabya dos Reis

Vai sair do cargo? Não

SESAB – Secretaria da Saúde

Secretária: Adélia Pinheiro

Vai sair do cargo? Não

SETRE – Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte

Secretário: Davidson Magalhães

Vai sair do cargo? Não

SETUR – Secretaria de Turismo

Secretário: Maurício Bacelar

Vai sair do cargo? Não

SERIN – Secretaria de Relações Institucionais

Secretário: Luiz Caetano

Não respondeu

SPM – Secretaria de Políticas para as Mulheres

Secretária: Julieta Palmeira

Vai sair do cargo? Não

SSP – Secretaria da Segurança Pública

Secretário: Ricardo Cesar Mandarino Barretto

Vai sair do cargo? Não