Troca-troca completo: Jacobina anuncia Paulo Sales, ex-Atlético

Depois de o Atlético de Alagoinhas tirar o treinador Arnaldo Lira do Jacobina para substituir o demitido Paulo Sales, nesta quinta-feira (20) foi a vez do Jacobina acertar com seu novo técnico. Adivinha quem é: Paulo Sales.

O anúncio oficial já foi feito pelo clube. “O Jacobina Esporte Clube vem a público se pronunciar sobre a troca no comando técnico da equipe. Após a saída de Arnaldo Lira, a diretoria do Jegue da chapada resolveu buscar um nome de peso no mercado, e acertou a contratação de um velho conhecido da nossa torcida, Paulo Sales comandará o time até o fim da competição. Em sua sexta passagem pela equipe, Sales tem uma identificação muito grande com o clube, marcado por ter em seu currículo o acesso a série A do baiano em 2014 e por ter sido vice-campeão da Copa Governador do Estado pelo JEC em 2016, conquistando uma vaga para a Série D do ano seguinte, feito inédito até então na nossa história. Seja bem-vindo de volta, Sales!”

A estreia de Sales será no dia 1º de março, contra o Jacuipense, em Riachão do Jacuípe. Ele foi demitido do Atlético após a derrota por 2x1 para o Vitória no Barradão, mesmo com o time de Alagoinhas ocupando o quarto lugar, no limite da zona de classificação para as semifinais, com oito pontos. O Jacobina é o lanterna do Campeonato Baiano, com apenas um ponto após cinco rodadas.

Outro que time com novo treinador é o Doce Mel. O clube de Ipiaú anunciou Índio Ferreira como substituto de Luiz Carlos Cruz, demitido no início da semana.