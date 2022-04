Troca-troca de técnicos bate recorde na 1ª rodada da Série A

Bastou uma só rodada para a Série A do Campeonato Brasileiro fazer suas primeiras 'vítimas' entre os treinadores. Dois técnicos deixaram os cargos em seus respectivos clubes após a estreia no torneio: Alberto Valentim, no Athletico-PR, e Marquinhos Santos, no América-MG. É um recorde nos pontos corridos.

Desde 2003, oito comandantes sofreram quedas depois da rodada inaugural da competição. Mas, até então, o Brasileirão não havia sido palco de duas saídas simultâneas após o primeiro jogo.

Tanto Alberto Valentim quanto Marquinhos Santos deixaram o comando de seus times em comum acordo, após estreias com derrota. O Athletico-PR foi goleado pelo São Paulo por 4x0 no Morumbi, enquanto o América-MG foi superado pelo Avaí por 1x0, na Ressacada.

O ex-técnico do Furacão, aliás, já é um veterano nessa experiência amarga. Em 2021, Alberto Valentim também foi demitido após apenas uma rodada da Série A - mas, na época, ele comandava o Cuiabá. Já em 2022, o técnico comandou o Athletico-PR em 30 partidas, com oito vitórias, dez empates e 12 derrotas - aproveitamento de 37,7%.

Marquinhos Santos, por sua vez, dirigiu o América-MG em 26 partidas, com 11 vitórias, 7 empates e 8 derrotas; aproveitamento de 51,2%.