Troféu Correio Folia divulga vencedor na Quarta-Feira de Cinzas

A música mais tocada nas lives e nos aplicativos de streaming será conhecida pelo leitor do CORREIO na Quarta-Feira de Cinzas, data em que será divulgada a vencedora do Troféu Correio Folia 2021. A votação acontece por meio de uma enquete disponível no site do CORREIO.

No ano passado, a vencedora foi O Mundo Vai, de Ivete Sangalo, e em 2021 a escolha novamente será feita pelos leitores do CORREIO. Ao todo, 13 músicas disputam o título. São elas: Amor ou Litrão, de Petter Feraz e Menor Nico; Barril Dobrado, do Psirico; e Basta você me Ligar, de Barões da Pisadinha com participação de Xand Avião.

Também estão concorrendo as músicas Brilhaê Camaleão, de Bell Marques; Já te esqueci, de Léo Santana e Barões da Pisadinha; Pagodão, de Harmonia do Samba; Quando chega Fevereiro, de Armandinho; e Quando o Carnaval Chegar, de Daniela Mercury e Gal Costa.

Tem mais gente no páreo: Respeita o Pai, do Parangolé; Rita, de Tierry; Rodou, de Cláudia Leitte e Wesley Safadão; Tá Solteira mas não tá Sozinha, de Ivete Sangalo e Harmonia do Samba; e Venenosa, do Parangolé com participação de Lexa.

A ação faz parte do projeto Correio Folia em Casa, que homenageia Moraes Moreira com o slogan “É Carnaval. Mesmo em casa, tamo junto”. Até quarta-feira (17), serão publicadas reportagens especiais e divulgados programas ao vivo, podcasts, playlists e entrevistas.

Na véspera do Troféu Correio Folia, vai ao ar o programa especial “Os Carnavais de Moraes”, em todas as redes sociais do jornal, a partir das 14h. A atração do dia 16 terá participação de artistas como Daniela Mercury, Paulinho Boca de Cantor, Larissa Luz, Margareth Menezes e Márcio Victor, para celebrar o cantor Moraes Moreira (1947-2020).

O Correio Folia é uma realização do jornal Correio com o apoio da Bohemia Puro Malte e da Drogaria São Paulo. A transmissão é da ITS Brasil e E_Studio.