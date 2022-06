Troféu Correio Folia Junina: vote na melhor música do São João 2022

Tão acirrada quanto um Bavi, a rivalidade entre São João e Carnaval também divide a Bahia. De um lado, pipocas e abadazados se gabando pelo título de maior festa de rua do mundo. Do outro, quadrilheiros rebatem que os festejos juninos são os mais tradicionais do Nordeste. Em meio a rixas, rachas e rusgas, surge um ponto de convergência: o Troféu Correio Folia.

Tradicional para a escola da Música do Carnaval, o prêmio ganha a sua primeira junina em 2022. O esquema é o mesmo da edição momesca: o CORREIO elabora uma lista, com curadoria do colunista Osmar ‘Marrom’ Martins, com os maiores hits da época, e o público decide em votação no site correio24horas.com.br.

A única diferença é o estilo das canções, mais voltadas ao clima junino, em ritmos como forró, piseiro e sertanejo. Desta vez não teremos Márcio Victor clamando a “música do Carnaval” — ou melhor, “música do São João”.

São, ao total, 34 músicas concorrendo pelo Troféu Correio Folia Junina. A lista reúne artistas da Bahia como Zelito Miranda, Adelmário Coelho e Del Feliz, mas também é democrática e abre espaço para concorrentes ‘de fora’, como Gusttavo Lima e Fernando & Sorocaba.

Editora-chefe do CORREIO, Linda Bezerra destaca que o troféu Correio Folia Junina é uma forma de reconhecimento. “Isso é fundamental para o artista. E além desse reconhecimento simbólico, que se dá na forma de um troféu, o jornal também coloca holofote sobre essa produção artística, que mantém e renova a tradição. A festa de São João e dos santos juninos é uma tradição do Nordeste importantíssima para a economia, cultura, lazer e diversão”, ressalta a jornalista.

Já o colunista Marrom dá detalhes de como foi a curadoria dos hits juninos. “Eu procurei escolher as músicas que certamente estarão nos repertórios de artistas e bandas durante os festejos juninos. Tem desde o chamado pé-de-serra ao forró mais misturado. E também as leituras de alguns nomes do sertanejo e de outros ritmos que procuram, pelo menos, pegar um pouco do espírito junino. Tem opções para todos”, afirma Marrom.

A votação do troféu Correio Folia Junina acontece entre os dias 10 e 28 de junho, com o resultado sendo divulgado no dia 29, data de São Pedro.

Correio Folia

O Troféu Correio Folia em sua edição carnavalesca de 2022 reuniu um total de 212225 votos. A grande vencedora foi Cabeça Branca, hit de Tierry. Já em 2021, o prêmio coroou Ivete Sangalo e Harmonia do Samba com a música ‘Tá Solteira, Mas Não Tá Sozinha’.

