Trump adiz que acompanha 'de perto' os protestos no Irã

O presidente Donald Trump, dos Estados Unidos, disse neste sábado (11) que acompanha “de perto” as manifestações de iranianos contra o governo teocrático do país. Segundo a imprensa internacional, manifestantes em Teerã têm entoado cantos de protesto após o presidente do Irã, Hassan Rouhani, admitir ter abatido o avião civil da Ucrania com um míssil, provocando a morte de 185 pessoas, incluindo passageiros e 9 tripulantes.

“Para o corajoso e sofrido povo do Irã: estou ao seu lado desde o início da minha presidência, e meu governo continuará ao seu lado. Estamos acompanhando seus protestos de perto e somos inspirados por sua coragem”, disse Trump. “O governo iraninao deve permitir que grupos de direitos humanos monitorem e reportem fatos do terreno sobre os protestos em andamento do povo iraniano. Não pode haver outro massacre de manifestantes pacíficos, nem um desligamento da Internet. O mundo está assistindo”, completou.