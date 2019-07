Trump diz que não lidará mais com embaixador britânico em Washington

O presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou nessa segunda-feira (8) que a Casa Branca não lidará mais com o embaixador do Reino Unido em Washington, Kim Darroch, após o vazamento de críticas feitas pelo diplomata ao governo americano.

"Não conheço o embaixador, mas ele não é querido, nem muito respeitado dentro dos EUA. Não lidaremos mais com ele", disse Trump no Twitter. A nova crise diplomática entre americanos e britânicos começou no fim de semana, quando o jornal Mail on Sunday revelou telegramas escritos por Darroch em 2017.

Nos textos, o embaixador chegou a dizer que, para se comunicar com Trump, é preciso utilizar "argumentos simples, até mesmo rudes".

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.