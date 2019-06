Trump diz que poderia retoomar tarifas contra o México, mas não vê necessidade

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em seu Twitter que a imposição de tarifas ao México, suspensa por acordo entre as duas nações, pode ser retomada, caso não haja uma cooperação do país vizinho para resolver o que o governo americano chama de "crise de imigração ilegal". O chefe da Casa Branca diz não acreditar que tal medida será necessária, apesar de considerá-la "muito lucrativa".

De acordo com Trump, é falsa a principal manchete da edição deste domingo do jornal americano The New York Times, que afirma que o México já havia cedido em diversos pontos em relação à fronteira antes mesmo do acordo com os EUA. "Estamos tentando obter algumas dessas ações de fronteira há muito tempo, assim como outras administrações, mas não conseguimos obtê-las nem obtê-las na íntegra até nosso acordo assinado com o México", afirmou o presidente dos EUA. "Agora, tenho total confiança, especialmente depois de falar com o presidente [do México, López Obrador], que eles serão muito cooperativos e farão o trabalho corretamente".

Donald Trump ainda afirmou que "haverá uma grande cooperação entre o México e os EUA, algo que não existe há décadas" e que jornais como o New York Times e a CNN "farão tudo o que for possível para ver o país falhar", pois são "inimigos do povo".