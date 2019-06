Trump diz que se México não cumprir acordo, ficará sujeito a tarifas

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou hoje que se o México não cumprir o acordo que fechou com Washington na semana passada, voltará a ficar sujeito a tarifação da Casa Branca.

"Assinamos...outra parte muito importante do acordo de Imigração e Segurança com o México", comentou Trump em sua conta oficial no Twitter.

Segundo Trump, o acordo será revelado "no futuro não muito distante" e precisará ser votado no Congresso mexicano. "Não esperamos que haja problemas com a votação, mas, se por qualquer motivo não vier a aprovação, as tarifas serão restabelecidas", alertou o presidente.

O acordo entre Washington e México, anunciado na sexta-feira (07), evitou que os EUA impusessem tarifas de 5% a todos os produtos mexicanos a partir de hoje. O plano de Trump era elevar as tarifas gradualmente nos próximos meses, até o patamar de 25%.