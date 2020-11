Trump diz que venceu Pensilvânia e Geórgia; Twitter alerta para conteúdo enganoso

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, escreveu em sua conta oficial no Twitter que sua campanha à reeleição declara vitória na Pensilvânia, Geórgia e Carolina do Norte, embora a apuração dos votos da eleição presidencial nesses estados não tenha terminado ainda.

"Além disso, reivindicamos o estado de Michigan, se, de fato, houve um grande número de cédulas rejeitadas secretamente, como foi amplamente relatado!", acrescentou o republicano.



O Twitter colocou uma etiqueta nas publicações de Trump com a seguinte mensagem: "Parte ou todo o conteúdo compartilhado neste Tweet é contestável e pode ser enganoso sobre uma eleição ou outro processo cívico".



Mais cedo, a campanha de Trump já havia declarado vitória na Pensilvânia e anunciado que entrará na justiça para paralisar a contagem dos votos nesse estado e no Michigan e solicitar a recontagem no Wisconsin.



De acordo com projeções da imprensa americana, o democrata Joe Biden venceu no Michigan e no Wisconsin.

