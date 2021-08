Trupe baiana de palhaços faz live especial nesta segunda-feira (23)

Um jornal para lá de diferente que vai trazer as manchetes mais irreverentes do momento e será apresentado pela trupe de palhaços Biancorino, Caxambó, Ramba e Cabelinho em uma edição extraordinária do “Jornal Palhaçal”. É essa atração do projeto Pé de Circo na Cidade nesta segunda-feira (23) às 19h que será feita em forma de live transmitida de maneira gratuita pelo YouTube.

Idealizado na pandemia, o espetáculo apresenta uma espécie de jornal bem humorado “com desinformação consciente e conteúdo inteligente” que, desde maio do ano passado, é apresentado para o público pelas redes sociais. Nesta segunda-feira, a apresentação marca o encerramento do projeto “Pé de Circo na Cidade”, que tem realizado atividades de formação e difusão da arte da palhaçaria em diferentes bairros de Salvador de 2020 para cá.

A live vai reunir os palhaços baianos Biancorino (Alexandre Casali), Cabelinho (Geovane Nascimento), Caxambó (Igor Sant’Anna) e Ramba (Camila Souza), além de alunos que participaram das oficinas de palhaçaria realizadas pelo projeto.

O projeto

O Pé de Circo da Cidade começou em março de 2020, ainda presencialmente com as primeiras oficinas do ‘Curso de Formação de Palhaço' que eram ministradas por Igor Sant’Anna e Alexandre Casali e direcionadas aos moradores do Engenho Velho de Brotas. Na pandemia, o projeto foi adaptado e retomado em 2021, com novas oficinas realizadas remotamente com moradores dos bairros do Costa Azul e Centro Histórico.

Ao todo, foram mais de 84 inscritos e 152 horas de aulas sobre palhaçaria. O resultado do trabalho será mostrado ao público nesta edição especial do Jornal Palhaçal, que contará também com apresentações dos alunos formados pelo curso.

A ideia é que, agora formados, cada um dos palhaços-educadores se torne um mediador cultural no bairro em que reside, mobilizando a própria comunidade para a criação e fortalecimento da cultura da arte de rua. O projeto foi contemplado pelo edital Gregórios – ANO II, da Fundação Gregório de Mattos, Prefeitura de Salvador e é executado pelas Cia Pé na Terra, Sim Produções Artísticas e Cia de Palhaço Orgânico.