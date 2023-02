Truques de beleza no Carnaval

Pipoca, bloco ou camarote. O Carnaval está a todo vapor e independente da sua escolha de como curtir , vamos te ajudar a dar aquela incrementada na make de última hora. Junto com a maquiadora Janaína Abdon (@janainaabdon) pensamos em uma maquiagem que evolui de algo mais fresh e clean para outras duas versões mais carnavalescas, formando três possibilidades de uso. Partimos de uma pele limpa, hidratada e uniformizada (com base e corretivo), aquele passo inicial básico que quem curte se maquiar sabe que é necessário. Depois disso, vem os truques de mestre de Janaína. A paleta de cores ficou entre os rosados, alaranjados, bronze e marrom. Vem conferir que dá para ficar ainda mais linda mesmo na correria sem perder um minuto da festa!



Bela na pipoca

Essa dica serve muito para quem vai começar a curtir o carnaval ainda de dia. Janaína propôs iniciar com algo mais leve. "Fiz uma pele iluminada com efeito glow (brilhante) graças ao iluminador" Nos lábios foi usado um gloss, e iluminador na região acima das bochechas, têmporas, no cupido da boca e pontinha do nariz. O mesmo iluminador foi usado como sombra. "O ideal é aplicar o iluminador antes de usar o pó para selar. A umidade da base ajuda a fixar ele. O pó só uso depois nas áreas onde não apliquei o iluminador", explica a maquiadora.

Mais brilho para o bloco

Partindo da primeira beleza, acrescentamos mais um toque carnavalesco. Abdon sugere aplicar pedrarias na região dos olhos. Ela usa strass com fundo chato, o mesmo utilizado para decorar unhas. "A cola de cílios é perfeita para fixar e na hora de colar vale usar o fundo pincel de maquiagem, basta passar um pouquinho de cola e ele ajuda "pegar" as pedrarias, substituindo um aplicador tradicional", ensina a beauty artist. O blush também ganhou um reforço.

Glam para o camarote

Se neste carnaval você quiser curtir tudo em uma versão mais chique essa última dica é sua. Nossa convidada imaginou dar uma incrementada ainda mais em tudo que fizemos até agora. Escureceu mais a sombra para dar um ar noturno a make, o blush ficou mais marcado realçando bem as maçãs do rosto e fizemos um rabo de cavalo mais alto, que dá uma sofisticada. "Mantive os cristais , fiz um pouco mais de sombra marrom no canto externo, delineador preto e coloquei cílios volumosos, detalhes que não tinham antes" explica Janaína. A boca também recebeu um batom metalizado, substituindo o gloss. E ainda cabe uma última dica: investe em máscara de cílios à prova d'água porque no carnaval tudo pode acontecer.



FICHA TÉCNICA:

Fotos: Vinicius Moreira (@iviniciusmoreira)

Produção de moda: Paula Magalhães (@paulamagalhaes1) e Helenildo Amaral (@helenildoamaral1)

Beleza : Janaína Abdon (@janainaabdon)

Modelo : Camille Teixeira (@camilleteixeirac) da Agência 40 Graus (@40grausbahia)