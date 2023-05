TSE cassa mandato de Deltan Dallagnol

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) impugnou nesta quinta-feira (16) o registro de candidatura do deputado federal Deltan Dallagnol (Podemos-PR). Dallagnol, portanto, perde o mandato.

A decisão foi tomada por unanimidade. De acordo com a posição do relator, ministro Benedito Gonçalves, Deltan pediu exoneração do cargo de procurador para evitar uma eventual punição administrativa, que poderia tornar ele inelegível. Os votos recebidos por ele serão agora destinados ao seu partido.

O pedido de impugnação foi apresentado pela federação PT, PCdoB e PV e pelo PMN. O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) rejeitou o pedido, mas os partidos recorreram ao TSE.

Deltan ainda poderá apresentar recurso ao TSE e ao Supremo Tribunal Federal (STF), mas já sem o mandato.