TSE marca julgamento de ação que pode tornar Bolsonaro inelegível

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.

A ação, aberta pelo PDT, questiona a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. O então pré-candidato Bolsonaro fez acusações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente, alegando que houve abuso de poder, uma vez que Bolsonaro não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições.

"A busca do benefício pessoal também foi tornada clara. O uso de recursos estatais para a atividade da mesma forma está estampado nos autos. Todo o evento foi montado para que o pronunciamento se revelasse como manifestação do Presidente da República, chefe de Estado, daí a chamada de embaixadores estrangeiros e o ambiente oficial em que a reunião ocorreu. O abuso do poder político está positivado", escreveu o procurador, Paulo Gonet.