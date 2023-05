Tubulação de esgoto se rompe durante obra no sistema de drenagem de Camaçari

Uma tubulação do sistema de esgoto da cidade de Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador, rompeu durante uma obra realizada pela prefeitura na rua das Flores, no bairro Gleba E, na manhã deste sábado (6).

Em nota, a prefeitura informou que a situação foi controlada após intervenção de agentes da Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa), que estiveram no local e neutralizaram o vazamento.

“O que aconteceu foi o deslocamento, seguido do rompimento de uma tubulação que transporta esgoto bombeado. Isso tudo devido às chuvas dos últimos dias e, por conta do volume de água, que transportou materiais e taludes trazidos pela correnteza”, explicou o coordenador da Defesa Civil de Camaçari, Ivanaldo Soares.

Situação foi controlada após intervenção de agentes da Embasa (Foto:Divulgação)

Equipes da pasta realizaram a limpeza do local com apoio de um carro-pipa. Equipes da Secretaria de Infraestrutura continuarão trabalhando no local durante todo o fim de semana e na segunda-feira (8).

A expectativa é de que o serviço municipal seja concluído na terça (9), quando a Embasa poderá fazer o conserto da tubulação.