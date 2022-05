Tudo Colorido: Ivete faz show para convidados e celebra parceria com Rock in Rio

Com um show de uma hora só para convidados, a cantora Ivete Sangalo mostrou um pouco do seu novo trabalho Tudo Colorido, que está percorrendo o Brasil e transformou o salão do Hotel Prodigy Santos Dumont, no Rio de Janeiro, num verdadeiro baile de Carnaval. Ela cantou seus grandes sucessos, colocando a galera para dançar.

Animada com a recepção Ivete falou de sua longa parceria com o Rock in Rio - em 2022 ela se apresenta em Lisboa e no Rio de Janeiro - e da festa de comemoração dos seus 50 anos, que acontece no dia 27 de maio em Juazeiro, sua cidade natal, com transmissão TV Globo e Multishow. Ivete recebeu um troféu or ser a artista que mais cantou no Palco Mundo do Rock in Rio.

"A história do Rock in Rio se confunde com a história da minha carreira. Que alegria pisar naquele palco. Fico muito feliz e agradecida demais. Posso tirar uma onda, né, minha gente? A artista que pisou mais vezes naquele palco", celebrou a cantora baiana.

O encontro com jornalistas e convidados também serviu para a Gerdau e o Rock in Rio anunciarem detalhes do novo Palco Mundo para a edição de 2022. A estrutura criada para a Cidade do Rock terá um visual mais imponente e ainda mais moderno. Serão quase 200 toneladas de aço, equivalentes à fabricação de 200 carros, que serão utilizadas na cenografia de um dos maiores ícones do evento. Com estrutura modular e com mais de 100 metros lineares de largura e uma altura proporcional a um edifício de 10 andares, o palco será o maior do festival.

(Foto: Daniel Janssens/Divulgação)

Para que o público não perca nenhum detalhe dos shows, o palco terá 30 metros de altura e 104 metros de largura — a maior estrutura já feita desde a primeira edição, em 1985. Outra novidade é que o palco será constituído por placas de aço com perfurações aparentes, que serão trabalhadas com iluminação cênica.

Além de reunir jornalistas, influenciadores e convidados, Ivete esteve ao lado do diretor-presidente (CEO) da Gerdau, Gustavo Werneck, da vice-presidente executiva do festival, Roberta Medina, e do CEO do Rock in Rio, Luis Justo.

A escolha da Gerdau, como o aço oficial do Rock in Rio e fornecedora de aço para o Palco Mundo, levou em conta aspectos de sustentabilidade e inovação. A Gerdau é a maior recicladora de sucata metálica da América Latina, o que torna o aço da empresa um produto com intensidade carbônica menor que a média do setor. Além do aspecto ambiental, o processo de reciclagem inclui milhares de cooperativas e pessoas em sua cadeia de geração de renda. Do ponto de vista.

* Osmar Marrom Martins viajou ao Rio a convite da produção do evento