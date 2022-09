"Tudo dentro dos parâmetros legais", diz diretora sobre licenças ambientais da Bahia Marina

Depois que o Ministério Público Federal (MPF) informou, na última quinta-feira (15), que vai acompanhar a renovação das licenças ambientais da Bahia Marina, a empresa fez questão de ressaltar que o licenciamento ambiental da mesma corre dentro do prazo legal. De acordo com a direção do local, o que existe é um processo de transição de competência de fiscalização das licenças do Ibama para a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur).

Leilane Loureiro, diretora da Bahia Marina, afirma que o procedimento para renovação foi feito no prazo e, agora, com a Sedur, a empresa segue enviando documentos necessários. "A gente sempre deu entrada na renovação [junto ao Ibama]. Para nós, é uma licença válida. O que acontece é que o município está começando agora os procedimentos, pedindo as informações e estamos enviando. Não há nada de anormal nesse procedimento", fala ela, destacando que a mudança ocorreu há menos de um ano.

Ainda de acordo com Leilane, as solicitações da Sedur cumpridas pela Bahia Marina fazem parte de ações comuns no contexto de transferências de competências. "Pela questão de segurança jurídica, deveria ser uma continuidade de um procedimento normal e padrão. Mudou-se o órgão e o que assumiu está pedindo as informações que ele acha pertinente e não encontrou no Ibama. [...] Tudo dentro dos parâmetros legais", completa a diretora.

O processo de renovação das licenças ambientais, que seguem regulares segundo a Bahia Marina, será acompanhado pelo MPF após a decisão do procurador da República, Edson Abdon Peixoto Filho. O órgão estará ao lado da Sedur, que vai proceder com a renovação da licença ambiental do espaço.