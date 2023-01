Tudo nos conformes: barco que leva presente de Iemanjá recebe aval da Capitania

A uma semana da Festa de Iemanjá, que comemora seu centenário neste ano, o barco responsável por levar o presente principal da Rainha do Mar da praia do Rio Vermelho ao Buraco de Iaiá já está nos conformes. Nessa quinta-feira (26), como de costume, passou por vistoria e recebeu o aval da Capitania dos Portos da Bahia. Segundo o proprietário da embarcação, o professor e pescador Fernando Lopes, de 45 anos, por se tratar de um evento, é preciso garantir que passageiros e tripulantes viajem em segurança.

“A vistoria é básica: material de segurança, como extintor de incêndio, colete e boias salva-vidas, motorização, poita, corda, iluminação, rádio, madeira boa...”, listou Fernando. Cada detalhe é pensado, inclusive para contemplar quem está de fora. “A cobertura a gente não vai usar, porque, no dia da festa, a gente tem que estar com ele aberto, pra filmagem”, explicou ele, enquanto indicava o lugar sobre o qual a oferenda é transportada: a tampa do motor.

Membro da Colônia de Pescadores Z1, Fernando realiza a condução do presente principal de Iemanjá há apenas quatro anos. O ‘Rio Vermelho’ — nome dado ao barco, que é alvirrubro —, porém, já carrega consigo uma história de 41 anos na função. “Há 15 anos, fui pra Festa de Iemanjá pela primeira vez e nunca mais parei de ir, sempre nesse barco”, contou o pescador. “Aí, quatro anos atrás, o dono da embarcação faleceu, e eu tive a oportunidade de comprar o barco na mão da família, prometendo que ia manter ele na tradição”, relembrou ele.

Mais gente

Por causa das restrições impostas pela pandemia, o barco passou dois anos transportando apenas sete pessoas. Desta vez, o número pode chegar a um total de 12, sendo cinco delas tripulantes, como Roberto Lira, 55. Há 17 anos participando do ritual, desde a época do antigo dono, conhecido como Seu Portela, o pescador disse que faz de tudo um pouco. “Não tem coisa assim, direcionada, mas você puxar uma corda lá na hora que o barco encosta na beira do mar é difícil pra caramba. [...] Vai muito da hora”, descreveu sua experiência.

Roberto assegurou que, de lá pra cá, a emoção não mudou. Aliás, ao falar de sua relação com Iemanjá, não conseguiu contê-la. “Rapaz, você participar dessa festa e ir na procissão marítima, pra levar a oferenda principal, é uma emoção muito grande. Só quem vai é que sabe como é que é”, revelou o experiente pescador. “E, no meu caso, que pulo no mar, pra receber a oferenda, parece que é uma energia assim que flui. Tendo pegado peixe ou não, é uma forma de você agradecer o ano à Mãe d’Água”, definiu ele.

Mestre do barco, Tharley dos Santos, 40, chamado popularmente de Charles, além do largo tempo de dedicação à festa, de quase duas décadas, compartilha com o amigo Roberto a fé em Janaína. “Eu tô no mar todo dia. Em primeiro lugar, vêm ela e Deus, também, que tá comigo”, afirmou Charles.

Conscientização

Os encarregados de levar o presente aproveitaram a ocasião para chamar a atenção de baianos e turistas quanto a duas informações que eles consideram fundamentais: primeiro, que a festa é sagrada e feita pelos pescadores. “Em 1923, o pescador foi ao mar pescar, e não tava num dia legal. [...] Então, a questão toda foi essa: ele prometeu que, se ele fizesse uma pesca boa, homenagearia a Mãe d’Água de alguma maneira”, contou Roberto Lira. “A festa é o que é hoje por causa do pescador.”

O segundo ponto é que não se deve dedicar a Iemanjá presentes de vidro ou com embalagens. “A essência da festa é você ir lá botar sua oferenda biodegradável. Quer levar sua alfazema, derrame o líquido, pegue o frasco de vidro e deposite no lixo; bote seu sabonete sem a embalagem, que ela vai agradecer mais ainda”, pediu Roberto.

Programação

Quem quiser dedicar um presente à Rainha do Mar já pode entregá-lo. O local de recebimento é a Casa de Yemanjá, que fica no próprio Rio Vermelho, ao lado da Paróquia de Sant’Ana. O presente principal chega ao bairro no dia 2, às 4h, e sai em direção ao Buraco de Iaiá, onde é entregue, às 16h.

Dicas pra quem vai curtir

- Passar protetor solar e se manter hidratado;

- O fluxo de pessoas é menor na faixa de areia da praia;

- Tomar cuidado com furtos;

- Se for ao mar, ficar atento à condução da embarcação;

- Além da festa sagrada, haverá outras, privadas, na cidade.