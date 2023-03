Tudo o que se sabe sobre o empresário preso por estupro de vulnerável na Barra

Após audiência de custódia realizada na manhã dessa quinta-feira (23), o representante comercial Marcelo Araújo Pinto, de 58 anos, teve a prisão preventiva mantida pela Justiça e seguiu para um presídio de Salvador - a localização exata não foi divulgada. O homem é investigado pelos crimes de estupro de vulnerável por meio virtual e armazenamento de pornografia infantil. Ele foi detido em seu apartamento, na Barra, na terça-feira (21), quando aparelhos eletrônicos foram apreendidos pela polícia.

O suspeito chegou para a audiência de custódia algemado, tentando esconder o rosto e não quis falar com a imprensa. Depois de ouvir o preso, o juiz Arlindo Alves dos Santos Junior decidiu pela manutenção da prisão preventiva de Marcelo Araújo.

O juiz considerou que há indícios suficientes sobre a autoria dos crimes a partir do depoimento de policiais, testemunhas e material apreendido. Durante toda a tarde de quinta-feira (23), a reportagem tentou entrar em contato com o Tribunal de Justiça da Bahia (TJ), que não forneceu qualquer informação sobre o assunto.

O empresário permanecerá preso enquanto as investigações estiverem em curso. A prisão preventiva não possui prazo pré-definido e é decretada quando há indicadores que liguem o suspeito ao delito. Questionada, a Polícia Civil informou que os desdobramentos das investigações não serão divulgados porque estão sob segredo de justiça devido ao envolvimento de uma menina de 13 anos.

Marcelo Araújo é suspeito de pagar entre R$ 50 e R$ 80 para ter acesso à transmissão de vídeos de uma mulher cometendo atos libidinosos contra a filha menor de idade. A venda era feita pela própria mãe, que estuprava a menina desde que ela tinha 11 anos. O caso aconteceu em São Mateus, no interior do Paraná, e a mulher suspeita de envolvimento continua presa lá.

Em entrevista coletiva, Simone Moutinho, titular da Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra Crianças e Adolescentes, confirmou que os policiais encontraram material pornográfico de outras crianças em dois celulares e um notebook apreendidos na casa do representante comercial. Há inclusive imagens em que o suspeito aparece se relacionando com outras vítimas. Apesar disso, Marcelo negou ter cometido os crimes. A reportagem não conseguiu localizar a defesa do empresário durante a tarde.

“A mãe explorava sexualmente, inclusive praticando estupro contra a filha, e, mediante pagamento, exibia as imagens contracenando em cenas de sexo com a vítima", afirmou a delegada.

Os vizinhos da Rua Augusto Frederico Schmith foram pegos de surpresa quando o empresário foi preso durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão realizados pelos agentes da Dercca. Visto pelos moradores do prédio como um homem simpático, porém reservado, o subsíndico não causava desconfiança na vizinhança.

Um homem que não mora no prédio, mas visita a mãe diariamente no local, se decepcionou quando soube da prisão do empresário pela televisão. “Pegou toda a vizinhança de surpresa. Ele e a esposa eram bem reservados, mas muito simpáticos. Era uma das pessoas que eu mais gostava no prédio”, relata. Enquanto isso, os funcionários foram alertados para não falarem sobre a prisão de Marcelo Araújo.

Na rua em que o empresário mora, quase todo mundo sabe do acontecido, seja pela comunicação entre vizinhos ou pelas notícias nos meios de comunicação, mas poucos querem falar sobre o assunto. “Eu não o conhecia pessoalmente, mas é um morador antigo da região. Os vizinhos ficaram bem surpresos quando vieram prendê-lo”, revela uma pessoa que mora próximo ao suspeito.

Além do suposto crime de estupro, as investigações apontam que Marcelo Araújo mantinha uma relação com a mãe da vítima há seis anos. A esposa do empresário se surpreendeu quando o marido foi detido na residência do casal.

“Um homem comum, que não levantava qualquer suspeita. A mulher do suspeito passou mal e disse não saber que o marido tinha um relacionamento, tampouco que cometia o crime”, disse a delegada Simone Moutinho.

Pena pelos crimes pode chegar a 14 anos de prisão

Caso Marcelo Araújo seja condenado pelos crimes de estupro de vulnerável e armazenamento e compartilhamento de conteúdo pornográfico envolvendo menores de idade, pode ter que cumprir pena de até 14 anos de prisão. A Lei 12.015/09, que alterou o artigo 213 do Código Penal, prevê reclusão de seis a dez anos pelo crime de estupro.

Já o crime de aquisição de pornografia infantil é definido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que prevê reclusão de um a quatro anos, além de multa. Adquirir, possuir ou armazenar material que contenha qualquer forma de registro sexual envolvendo crianças ou adolescentes é crime

A prisão preventiva do investigado é fruto de investigações iniciadas em fevereiro deste ano, após a prisão da mãe da menina de 13 anos. A vítima teria relatado o crime na escola, o que deu início ao trabalho da polícia.

Outros casos

Em 2017, outro caso de estupro virtual foi registrado no Piauí, onde um técnico de informática de 35 anos, obrigava a ex-namorada a se masturbar com o uso de vibradores e a introduzir outros objetos na vagina e, no mesmo instante, registrava tudo do outro lado. Além de ameaçar divulgar as imagens para amigos e familiares da vítima. O caso é tratado pelo Ministério Público do Piauí como o primeiro do tipo no Brasil.

No ano passado, um homem foi indiciado pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) pelos crimes de estupro virtual, falsa identificação e extorsão. De acordo com a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), Ayrton de Andrade Pereira da Silva, de 27 anos, manteve um relacionamento com um jovem de 24 anos fingindo ser mulher pela Internet. Depois de conseguir fotos íntimas da vítima, começou a extorqui

*Com orientação da subeditora Fernanda Varela.