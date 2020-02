Tudo o que você precisa saber antes de viver o Festival de Verão

O Festival de Verão chegou à sua 21ª edição com 28 atrações em dois dias, dois palcos principais e uma estrutura que promete fornecer bastante atividades para o público.

Com o conceito de não ser somente um festival de música, mas, sim, de experiência, pela primeira vez, o evento montou a Arena eXPeriencie, um espaço voltado para gamers. Além disso, vai ter roda gigante, Feira da Sé e desconto em aplicativo de transporte.

Se você ainda não comprou o seu ingresso, dá para garantir online em até 10 vezes sem juros. O CORREIO conta como e traz ainda um resumo com as principais informações do FV20, como transporte, segurança, estacionamento, alimentação, dentre outros serviços.

Como chegar

Metrô: Se você usa transporte público, a melhor opção para chegar até o Festival de Verão é o metrô. O usuário deve se deslocar até a estação Campo da Pólvora e de lá caminhar até a Arena Fonte Nova, que possui duas entradas principais.

Entradas: Sul, próxima ao Dique do Tororó. É a entrada ideal para quem deseja ir direto para o Palco Dique ou quem vai curtir no Espaço DiFrente e Camarote; Norte, na Ladeira da Fonte. Essa é melhor para quem vai DiGalera ou quer curtir a Arena eXPerience e as atrações do Palco Arena.

Estacionamento: Para quem vai de carro, serão disponibilizadas 500 vagas de estacionamento EDG (acesso pela Ladeira da Fonte das Pedras) e 400 vagas no N (Acesso pelo Dique do Tororó), estas exclusivas para quem estiver com ingresso de camarote corporativo. Mas lembre-se que, se você for consumir bebida alcóolica, é melhor deixar o carro em casa e ir de metrô.

Comodidade

Camarote: Quem vai curtir de Mirante Premium pode degustar um chope gelado sem precisar ir no bar. Isso porque alguns promotores vão carregar uma mochila com um barril de chope que serve para abastecer cerca de 30 copos. Nesse processo de transferência, o chope já vai ser refrigerado, com um processo parecido ao que ocorre nas máquinas convencionais. Outro serviço é o guarda-volumes, com profundidade para colocar os pertences do público. O local é monitorado por câmeras e a porta do armário tem entrada USB para carregar celular. O usuário fica de posse da chave.

Segurança: Para preservar a segurança do público, a Polícia Militar garantiu um efetivo de 700 homens, 350 por dia, sendo que 50% do efetivo total será formado por policiamento especializado. No estádio, também estarão espalhadas câmeras de reconhecimento facial.

Transmissão: Os shows do FV20 também vão ser transmitidos ao vivo dos canais Multishow (Palco Arena) e Bis (Palco Dique). No site do CORREIO (correio24horas.com.br) e no Instagram (@correio24horas) será possível acompanhar também.

Alimentação

FV Card: Atendendo a todos os espaços, o FV Card é o cartão de consumo de alimentos e bebidas no evento. No local da festa, você pode adquiri-lo e recarregá-lo. Para ativação, será cobrada uma taxa de R$ 5. Esse valor voltará ao usuário, mediante a devolução do cartão. E caso você não utilize todo o saldo recarregado, pode pedir o resgate em até cinco dias após a festa, no site do Festival.

Food park: No estacionamento EDG, próximo ao Palco Itaipava de Som a Sol, foi montado um Food Park, com restaurantes de Salvador, que prepararam pratos exclusivos para o FV20.

Feira da Sé

Produtos: Ainda no estacionamento EDG funciona uma versão pocket da tradicional Feira da Sé. Essa é a primeira edição do ano da Feira. Com cerca de 20 expositores, o espaço reúne artesanato, moda e acessórios, além de serviços como cabelo, massagem e make.

Arena Dique

Roda gigante: Um espaço bem ativo do Festival de Verão é o localizado no estacionamento Dique da Arena Fonte Nova. Além de um dos palcos principais, foi montado no espaço uma roda gigante de 36 metros de altura, uma piscina com bolhas gigantes e infláveis e o Palco Vai no Gás, que vai ter apresentações de DJs e do grupo FitDance. No sábado, o DJ Brasil vai tocar com a funkeira Tainá Costa. Já no domingo, será a vez do DJ Felipe Mar junto com MC Matheuzinho.

Como voltar

Transporte público: As linhas de ônibus que atendem a região terão seu horário estendido. A Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob) também vai disponibilizar 15 veículos extras da frota reguladora. Esses ônibus estarão à disposição nas Estações da Lapa, Pirajá, Acesso Norte e Mussurunga até às 3h30. O metrô também funcionará com horário estendido, até 2h da madrugada do domingo e 2h30 da madrugada da segunda.

Táxi e Moto táxi: Os usuários contarão com dois pontos de táxi e mototáxi no entorno da Arena: no Convento do Desterro, em Nazaré (em frente ao Bom Preço) e o outro na ladeira do Jardim de Baiano, lado esquerdo sentindo Dique. Se for solicitar um veículo de aplicativo, uma opção é o Táxi Mobi, que vai operar com bandeira 1 e até 20% de desconto, segundo a divulgação do evento.

Atrações e Ingressos

Quando: Neste Sábado (1º), a partir das 14h30; e domingo (2), a partir das 14h, na Arena Fonte Nova

Ingresso: R$ 140 | R$ 70 (DiGalera); R$ 196 (DiFrente); R$ 430 (Mirante Premium masc) e R$ 390 (Mirante Premium fem). Compre online e divida em até 10x sem juros no site do Festival de Verão.

Atrações: Sábado - Palco Arena: Harmonia, Ferrugem, Ivete, Dennis DJ Zéneto & Cristiano | Palco Dique: Attooxxa, Iza, Falcão, Baco Exu do Blues. Domingo - Palco Arena: Cortejo Afro, Dilsinho, Bell Marques, Léo Santana, Alok, Wesley Safadão, Parangolé | Palco Dique: Vitão, Melim, Felipe Araújo, Denny.

