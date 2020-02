Tudo OK é a música mais ouvida no Spotify durante o Carnaval

O hit Tudo OK, música de Thiaguinho MT, Mila e JS o Mão de Ouro, foi a música mais ouvida em todo o Brasil no Spotify durante o Carnaval. O brega funk assinado por JS O Mão de Ouro e cantado por Thiaguinho MT, com participação da Mila, foi a música mais tocada entre a sexta-feira, dia 21 de fevereiro, e a terça-feira, dia 25 de fevereiro.

Além dela, outras duas faixas de brega funk apareceram na lista das dez músicas mais ouvidas durante os dias da folia: Sentadão - que também tem a participação de JS Mão de Ouro, junto com Pedro Sampaio e Felipe Original - e Surtada (Dadá Boladão, OIK, Tati Zaqui).

A plataforma Spotify também segmentou o ranking por cidades. Tudo OK estava em primeiro lugar em 6 dos 10 pólos da folia do Brasil – Fortaleza, Salvador, Manaus, Belo Horizonte, Curitiba e Rio de Janeiro. Durante o Carnaval, o hit também bateu cem milhões de visualizações no Youtube.

Essa é a lista completa do Spotify:

1. Tudo Ok – JS o Mão de Ouro, Mila, Thiaguinho MT

2. Liberdade Provisória – Ao Vivo – Henrique & Juliano

3. SENTADÃO – Felipe Original, JS o Mão de Ouro, Pedro Sampaio

4. Vem Me Satisfazer – DJ Henrique da VK, MC Ingryd

5. Combatchy (feat. MC Rebecca) – Anitta, Lexa, Luísa Sonza, Mc Rebecca

6. A Gente Fez Amor – Ao Vivo – Gusttavo Lima

7. Surtada – Remix Brega Funk – Dadá Boladão, OIK, Tati Zaqui

8. Graveto – Ao Vivo – Marília Mendonça

9. S de Saudade – Luíza & Maurílio, Zé Neto & Cristiano

10. Rave de Favela – Anitta, MC Lan, Major Lazer