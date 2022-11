'Tudo poderia terminar', diz Neymar pai sobre lesão do filho

O pai de Neymar falou pela primeira vez sobre a lesão sofrida pelo filho na estreia do Brasil na Copa do Mundo - o camisa 10 está fora da primeira fase do Mundial. Nas redes sociais, ele condenou o carrinho do jogador sérvio e afirmou que Neymar poderia ter sido cortado de forma definitiva da competição.

"Uma falta dura, um carrinho desproporcional e tudo poderia terminar antecipadamente. Meu filho sofreu nove faltas na estreia da seleção e, em uma delas, se machucou. Não quero e não vou discutir sobre isso, deixo para vocês analisarem", começou o pai de Neymar.

"Agora, com a notícia que ele estará presente nas fases mais importantes da Copa do Mundo, meus pensamentos neste momento estão todos para a plena recuperação do meu filho. Já deu tudo certo! Bora torcer", concluiu Neymar pai.

Neymar sofreu uma entorse no tornozelo durante a vitória do Brasil sobre a Sérvia por 2x0. Ele passou por exame de imagem nesta sexta-feira (25) e foi vetado dos dois próximos jogos, contra Suíça e Camarões, respectivamente.

Além de Neymar, o lateral direito Danilo sofreu o mesmo problema e também está fora da primeira fase do Mundial. Eles estão em recuperação e o retorno ao time vai depender das evoluções nos quadros.