Tudo pronto para jogo entre Jacuipense e Manaus pela Série D

A primeira batalha em busca de uma final inédita para a Bahia na Série D está bem próxima. Neste domingo (28) às 15h, o Jacuipense recebe o Manaus no estádio Eliel Martins, ou Arena Valfredão, para os íntimos.

Já garantida na Série C de 2020, o Jacupa quer, agora, ampliar seus feitos nos anais do futebol baiano e se tornar apenas a segunda equipe do interior da terra de todos os santos a disputar uma final de campeonato nacional.

É bem verdade que chegar à Série C depois de fazer uma campanha discreta no Campeonato Baiano, quando beliscou um módico sétimo lugar, ficando a apenas três pontos do rebaixado Jequié, já é muita coisa para o Leão do Sisal.

Fileira inferior: Lourival, Café, Paulinho Souza, Caíque, Lucca, Marcelo, Dida, Jordan, Guiga, Ítalo, Popô, Jil Bahia, Pantico, Nicácio e Padilha.

Menção honrosa: Henrique (supervisor), Léa (financeiro), Cássio (registro), Renan (Ass. de imprensa e Marketing), Robson (médico). pic.twitter.com/1QQGMHIyuA — Esporte Clube Jacuipense (@ecjacuipenseba) July 24, 2019

O feito se torna ainda mais vistoso quando se olha a história do clube de Riachão do Jacuípe e se constata que o único título de seus 54 anos de história é a Série B do Baianão no longínquo ano de 1989.

Adversário

É bem verdade que o Manaus está longe de ser um adversário tranquilo. Com os mesmos 26 pontos do Jacupa, o time manaura tem a segunda melhor campanha geral do certame. Está à frente do time comandado por Jonilson Veloso pelo número de gols marcados. E põe gol nisso! O Manaus balançou as redes em 26 oportunidades nos 12 jogos que disputou e ostenta o melhor ataque do certame.

Por outro lado, o Jacuipense divide a melhor defesa da Série D com o Ituano, outro semifinalista, levando apenas sete gols na competição. O Eliel Martins é sem dúvida o grande trunfo da equipe na atual Série D: em sua casa, a equipe baiana levou apenas um gol e isso já faz mais de um mês. No dia 20 de junho, venceu o Central por 3x1 antes de faturar a vaga nas quartas pela decisão nos pênaltis.

Para este primeiro jogo, o time de Riachão não conta com o meia Danilo Rios, que sofreu uma lesão no pé no comecinho da segunda etapa no jogo do acesso. Os prováveis titulares de Jonilson Veloso devem ser, portanto: Jordan; Paulinho, Matheus, Railon e Caique; Uelliton, Thiago, Eudair e Vitor; Jhulliam e Marcelo Nicácio.

*supervisão do subeditor Ivan Dias Marques