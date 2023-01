Tudo que você precisa saber sobre a festa do Senhor do Bonfim

Após dois anos sem festa, as celebrações em honra ao Senhor do Bonfim já começaram desde a última quinta-feira (5), com o hasteamento da bandeira do Senhor Bom Jesus do Bonfim em frente à Basílica Santuário. No entanto, o dia mais esperado será esta quinta-feira (12), quando acontecerá o cortejo entre a igreja de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no bairro do Comércio, e a Basílica Santuário Senhor do Bonfim, na Cidade Baixa. Para este dia, a cidade terá festejos sagrados e profanos.

O CORREIO reuniu tudo que você precisa saber para curtir a programação no dia do Senhor do Bonfim e trouxe a agenda completa para os próximos dias de comemorações religiosas, que vão até o dia 15 de janeiro. Confira abaixo:

Programação religiosa

10/01/2023 | Terça-feira:

14h: Concentração dos ministros extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística da Arquidiocese de São Salvador da Bahia para uma tarde de oração e adoração ao Santíssimo Sacramento, concluindo com a realização da Santa Missa às 17h.

19h: Sexta noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, o pão da vida. (Jo 6, 47-51)

Pregador: Padre Edmilson Santos da Costa, Pároco da Paróquia Nossa Senhora do Ó – Paripe

11/01/2023 | Quarta-feira:

07h, a imagem peregrina do Senhor do Bonfim sairá da Basílica Santuário Nosso Senhor Bom Jesus do Bonfim para o pier da Ponta do Humaitá, onde será iniciada a procissão marítima até o Cais da Praça Cairu.

Percurso: Segue até a Igreja de Nossa Senhora da Penha, logo após, em direção ao Porto da Barra, retornando para o Cais da Praça Cairu.

19h: Sétima noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, ressurreição e vida. (Jo 11, 17-27)

Pregador: Padre Antônio Ademilton de Santa Bárbara, Chanceler da Cúria e Pároco da Paróquia Nossa Senhora de Brotas;

12/01/2023 | Quinta-feira | Dia da Tradicional lavagem do adro da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim

07h: Saída da 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma” da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Neste dia, haverá recolhimento de doações de gêneros alimentícios.

Após a chegada a Caminhada, o reitor a Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, padre Edson Menezes da Silva, transmitirá da janela central da Igreja, uma mensagem, rezará com os fiéis uma oração pela paz e concederá a bênção, apresentando a imagem do Senhor do Bonfim. Depois deste momento, poderá ser realizada a lavagem do adro da Igreja.

13/01/2023 | Sexta-feira:

19h: Oitava noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, videira verdadeira. (Jo 15, 1-12)

Pregador: Dom Valter Magno de Carvalho, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

Convidados: Santuário Santa Dulce dos Pobres

14/01/2023 | Sábado:

19h: Nona noite da novena

Subtema: Glória a Ti, amado Jesus, Senhor do Bonfim, nosso mestre e Senhor. (Jo 13, 12-20)

Pregador: Padre Gilson Magno dos Santos, Capelão da Capela de Nossa Senhora da Vitória – Canela

Convidados: Paróquia Nossa Senhora da Penha de França

15/01/2023 | Domingo

05h: Alvorada

05h, 06h, 07h30, 09h e 15h: Santa Missa

10h30: Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária.

16h: Procissão dos Três Pedidos,

Local de saída: Igreja Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) - Chegando na Colina Sagrada, os fiéis serão convidados a dar três voltas em torno da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, fazendo três pedidos. O momento será finalizado com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.



Minitrio Elétrico

12/01/2023 | Quinta-feira

Filhos de Gandhy

O Afoxé Filhos de Gandhy marcará sua presença no dia do Senhor do Bonfim com a tradicional condução de um minitrio elétrico. O grupo se concentrará e terá saída às 9h desta quinta-feira, na Praça das Mãos, no Comércio.





Festas privadas

12/01/2023 | Quinta-feira

Samba Lounge da Colina Sagrada

Para quem for fazer a caminhada ou vai chegar bem cedo no Bonfim e pretende curtir um boa música, o Samba Lounge da Colina Sagrada vai começar às 10h do dia 12 de janeiro. Com atrações como Eduardinho, Samba Trator, Aline Souza, Movimento e Chinelo de Couro.

Valores:

Acesso individual - R$ 250

Acesso casadinha - R$ 450

Mais informações: 71 9 8835-0074

Compre aqui

Enxaguada du Bonfim

O cantor e compositor Carlinhos Brown realiza a 10ª edição da Enxaguada du Bonfim, no Museu do Ritmo, a partir das 14h. O show contará com as participações de Diogo Nogueira, Jorge Aragão, Mariene de Castro, Nelson Rufino e Mukindala.

Valores:

Pista meia - R$25 / Pista inteira - R$50

Ingressos esgotados

Casarão do Bonfim

O antigo Cais Dourado, agora intitulado de Casarão, foi totalmente reformado e vai receber bandas de peso do pagode, como Vou pro Sereno, Revelação, Samba e Suor, Pagode do Belito e DJ Raffa Maciel.

Valores:

Pista meia - R$ 44 / Pista inteira - R$ 88

Camarote meia - R$ 77 / Camarote inteira - R$ 154

Compre aqui

Lavagem do Bonfim

A tradicional Lavagem do Bonfim com nomes renomados da música brasileira e baiana está de volta e no Clube dos Oficiais. Dilsinho, Thiago Aquino e CBX vai agitar o público que gosta de um bom romantismo.

Valores:

Pista lote 2 meia entrada - R$ 60

Pista lote 2 promocional - R$ 50

Frontstage lote 3 meia entrada - R$ 100

Frontstage lote 3 inteira - R$ 200

Compre aqui

Ensaio do Psi

O primeiro ensaio do Psirico vai acontecer no dia 12 de janeiro, a partir das 19hs, na área de Eventos da Igreja Santo Antônio Além do Carmo. Márcio Victor vai agitar com o pagode baiano ao lado do cantor Escandurras.

Valores:

Pista - R$ 50

Área Vip - R$ 80

Compre aqui

Segurança reforçada

O caminho percorrido pelos fiéis do Senhor do Bonfim durante o cortejo e Lavagem da Basílica, nesta quinta-feira (12), será monitorado or 2,1 policiais militares, civis e técnicos, além de bombeiros. O Centro Integrado de Comando e Controle (CICC) e o Sistema de Reconhecimento Facial serão utilizados no evento.

Plataformas de Observação Elevada (POE), equipadas com câmeras estarão posicionadas nas proximidades das Igrejas da Conceição da Praia e do Bonfim.

Para compor o CICC, que estará ativo em status pleno, além de componentes das forças policiais, foram convocados integrantes das Superintendências de Gestão Integrada da Ação Policial (Siap), de Tecnologia (Sgto), de Telecomunicações (Stelecom) e de Inteligência (SI). Também foram convidados representantes da Sedur, Semop, Semob, Transalvador, Saltur e Serviço de Atendimento Móvel de Urgência.

A Polícia Militar realizará o policiamento ostensivo e preventivo, em postos elevados de observação e no solo, com unidades ordinárias e especializadas, para garantir a segurança do público do desfile. Mais de 1,8 mil homens e mulheres reforçarão o patrulhamento.

Quatro Delegacias Especiais de Área (DEA) ampliarão o trabalho da 3ª Delegacia Territorial (DT/Bonfim) durante registros e adoção de medidas de polícia judiciária. Cinquenta e três delegados, escrivães e investigadores realizarão ações de inteligência

O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) empregará 168 profissionais para atividades de busca e salvamento, atendimento pré-hospitalar, combate à incêndio, além de disponibilizar três viaturas com equipamentos para atuação em situação de emergência.

Na sede do Departamento de Polícia Técnica, 46 peritos criminais, médicos, odonto, técnicos e servidores administrativos estarão de plantão e serão direcionados para atendimento de incidentes registrados no cortejo.

Unidade móvel de assistência

Para garantir a assistência a fiéis e turistas, a Secretaria Municipal da Saúde montará um esquema especial de atendimento. Um módulo assistencial será instalado ao lado da Colina Sagrada, com funcionamento das 7h às 21h. A estrutura contará com dez leitos, sendo um leito de estabilização equipado com suporte avançado à vida.

Além disso, uma ambulância do Samu 192 ficará disponível no módulo para possíveis remoções nas ocorrências que necessitarem de transferências. Outras duas ambulâncias acompanharão o cortejo para o atendimento ágil de possíveis ocorrências no percurso entre o bairro do Comércio e a Colina Sagrada, no Bonfim.

No total, serão 23 profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem e outros colaboradores envolvidos na operação. Além disso, a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Santo Antônio, localizada no Largo de Roma, estará de prontidão durante a festa, servindo de apoio para os casos de maior complexidade.

“Estamos montando uma estrutura robusta para assegurar que as possíveis ocorrências da festa do Bonfim sejam acolhidas com agilidade e resolutividade. Nossas equipes já têm expertise na prestação desse perfil assistencial e nossa expectativa é que tudo transcorra na mais perfeita paz”, explicou o titular da Saúde municipal, Decio Martins.