Tudo que você precisa saber sobre o Afro Fashion Day 2021

Está chegando a hora. Às 18h deste sábado, Dia da Consciência Negra, acontece o lançamento do filme do desfile do Afro Fashion Day 2021, gravado na Estação CCR de Metrô Campo da Pólvora. A apresentação de Black Power - O Filme, que será transmitido no YouTube e Instagram do CORREIO (@correio24horas), fica por conta dos jornalistas Midiã Noelle e Jorge Gauthier.

Antes da estreia, no entanto, um grupo de 210 pessoas poderá assistir à produção: equipe de trabalho nos bastidores, modelos, líderes de agências e patrocinadores verão o Afro 2021 na telona do UCI Orient do Shopping Barra hoje, às 11h. A ideia é justamente dar um prêmio para toda a equipe que trabalhou no Afro Fashion Day durante todo o ano.

Tendo como tema o movimento Black Power, a 7ª edição do AFD é estrelada por 38 marcas baianas de moda, que criaram looks desfilados por 47 modelos negros. Curador do evento realizado pelo jornal CORREIO, Fagner Bispo afirmou que as expectativas para a Première são as melhores possíveis.

Ele já viu como o resultado final mas, mesmo assim garante estar ansioso para ver as reações do público. “A ideia de fazer uma première foi uma sugestão minha e fico muito feliz que ela vai acontecer. Poder ver resultado de tanto esforço e empenho na telona do cinema é algo muito grandioso e à altura do Afro Fashion Day”, disse o entusiasmado Fagner.

Modelos recebem orientações antes de iniciar as gravações do desfile (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Parcerias

Gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito celebrou a parceria entre o evento e o estabelecimento e disse que a ação marca o Barra como um palco propulsor da moda na Bahia. “O Afro Fashion Day não só revela, como projeta talentos da nossa cidade para o mundo, construindo novas histórias de sucesso. Estamos muito orgulhosos por fazer parte de todo esse trabalho que o CORREIO vem promovendo, e de sermos vitrine, em primeira mão, do resultado desse projeto incrível”, afirmou.

Uma das participantes é a estilista Lourrani Baas, idealizadora da Liga Transforma, que já foi modelo numa edição do Afro e agora passou para os bastidores, construindo um dos looks que estiveram na passarela. “As expectativas são as melhores possíveis. É uma grande emoção estar participando: já desfilei, já fui expectadora em muitas edições. Além de ser fã incondicional do evento, devido à grande representatividade que ele significa, este ano oficialmente como estilista, confesso que estou um pouco ansiosa para ver a performance dos meus looks na passarela mais linda do Brasil”, afirmou Lourrani.

Mimo fashion

Os convidados da Première receberão de presente o copo do Afro Fashion Day. Quem comprar a edição do dia também vai levar o mimo junto com um exemplar do jornal. A promoção estará disponível em todos os pontos de vendas onde a publicação é comercializada, exceto as grandes redes de supermercados, por R$ 3. Ao todo, serão 12 mil exemplares com copos distribuídos pelos pontos de vendas. De acordo com Marta Sousa, gerente de marketing do jornal, a ação, que acontece pelo segundo ano consecutivo, tem a intenção de engajar o AFD 2021.

Além de bonito, o copo também é prático porque carrega um QR CODE que, ao ser acessado, vai direcionar os leitores para o link do desfile da edição de 2021, que fica disponível amanhã. Para quem é assinante, é ainda mais fácil ter o copo em mãos. É preciso apenas ligar para a central de atendimento pedindo o copo hoje, através do número de telefone (71) 3480-9140 ou no e-mail assinante@correio24horas.com.br. A promoção é válida até durar o estoque e as entregas para o assinante serão feitas apenas na capital.

O Afro Fashion Day é um projeto do jornal Correio com o patrocínio do Grupo Boticário, Hapvida, TikTok, com apoio Institucional da Prefeitura Municipal de Salvador, Sebrae, apoio do Shopping Barra, Laboratório CLAB, CCR Metrô, Vizzano, Clube Melissa e Suzano.