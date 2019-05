Túlio Gadêlha posta vídeo montando mesa com Fátima Bernardes; assista

O jurista, professor e deputado federal (PDT) Túlio Gadêlha compartilhou em seu perfil do Instagram no último domingo (19) um vídeo time-lapse no qual ajuda a namorada Fátima Bernardes a montar uma mesa de escritório.

"Fim de semana de muito amor e parceria", escreveu o deputado federal pernambucano (PDT/PE) na rede social. "Mesmo trabalhando, a gente se diverte", respondeu a jornalista, usando a hashtag de um verso da música O Melhor Da Vida, do Marcelo Jeneci: "O que vale desta vida é ver como você aproveita".



Assista abaixo:

O ator Hugo Bonemer - que participa do Show dos Famosos, no Domingão do Faustão -, a apresentadora do GNT Astrid Fontenelle e a cantora Beatriz Socek parabenizaram a união do casal.