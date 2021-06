Túnel de 40 metros próximo a bancos é descoberto em prédio de cidade mineira

Um túnel de pelo menos 40 metros foi descoberto na segunda-feira (21) em um prédio em Poço de Caldas (MG), direcionado para agências do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal. O prédio foi isolado.

O imóvel foi alugado pelos suspeitos de cavar o túnel por R$ 24 mil ao mês. Eles gastaram cerca de R$ 240 mil com a permanência no local enquanto, suspeita-se, trabalhavam na escavação. As informações são do G1.

Quatro câmeras estavam instaladas para monitorar o local. A central com as imagens dessas câmeras ainda estava ligada quando a Polícia Militar chegou. Agora, a Polícia Federal deve investigar o caso.

É o segundo túnel descoberto na cidade em menos de um mês. No dia 1º de junho, um túnel com 15 metros de comprimento foi descoberto embaixo de uma casa. A Polícia Militar foi ao local acompanhando oficiais de justiça, porque o locatário não pagava aluguel desde novembro de 2020 e o dono entrou com uma ação.

O morador chegou de São Paulo e alugou a casa em abril. Sem ter fiador, pagou R$ 10 mil adiandato por seis meses de aluguel. Em novembro, parou de pagar e não foi mais visto. Ele não foi encontrado na busca. A polícia não sabe qual era o propósito do túnel, já que não há agências bancárias ou lotéricas perto.