Tunísia ganha da França pela 1ª vez, mas não avança às oitavas

A Tunísia nunca esquecerá a Copa do Mundo do Catar. A equipe fez o improvável e ganhou da França pela primeira vez em sua história. Mas o surpreendente resultado de 1x0 nesta quarta-feira (30), na Cidade da Educação, não foi o suficiente para garantir a classificação dos africanos às oitavas de final.

Isso porque a Austrália venceu a Dinamarca no outro jogo do Grupo D e ficou com a segunda vaga da chave. Ainda assim, o gol de Khazri, aos 12 do segundo tempo, foi histórico. Até então, a Tunísia havia enfrentado a França outras quatro vezes, sempre em amistosos, com dois empates e duas derrotas.

A atual campeã estava com uma equipe de reservas, mas colocou titulares no fim do duelo. Griezmann chegou a empatar nos acréscimos, só que o VAR chamou o árbitro e o gol foi anulado.

Com o revés, a seleção francesa perdeu o 100% de aproveitamento, mas avançou em primeiro. A Austrália, com a mesma pontuação, ficou em segundo por saldo de gols inferior. A Tunísia terminou na terceira posição, à frente da Dinamarca, lanterna. A França agora aguarda a definição do grupo C (Polônia, Argentina, Arábia Saudita e México), que acontece ainda nesta quarta-feira (30).

Precisando vencer para tentar a vaga nas oitavas de final, a Tunísia começou o jogo pressionando. A seleção passou boa parte do primeiro tempo no campo de ataque, criando bom volume ofensivo. Já a França, com a classificação garantida, foi escalada com nove mudanças - apenas Varane e Tchouameni foram mantidos.

Ainda aos 7 minutos, os africanos balançaram as redes, quando Khazri cobrou falta na área, Ghandri desviou e a bola entrou. Mas o zagueiro estava ligeiramente impedido e o lance foi anulado.

Na sequência da etapa, as forças se equilibraram. Já classificada, a França teve uma boa chance com Coman aos 24, mas ele dominou mal e chutou desequilibrado, para fora. Dez minutos depois, foi a vez da Tunísia aparecer com perigo, com Khazri, mas o goleiro Mandanda espalmou.

No segundo tempo, os africanos conseguiram abrir o placar. Aos 12 minutos, Skhiri ganhou de Fofana e rolou para Laïdouni, que acionou Khazri. O camisa 10 avançou, deixou dois para trás e tocou na saída de Mandanda, marcando o primeiro gol da seleção nesta Copa do Mundo.

O resultado, até então, dava a classificação para a Tunísia, já que Austrália e Dinamarca iam empatando. Mas, cinco minutos depois, Leckie anotou para os australianos, retomando a segunda colocação para os Socceroos.

Depois de marcar o gol, a Tunísia se fechou. A França, por sua vez, começou a demonstrar vontade de evitar a derrota. Griezmann, Rabiot, Mbappé, Saliba e Dembélé entraram, e a equipe passou a pressionar mais.

Aos 33, Dembélé recebeu de Griezmann e bateu cruzado, mas Dahmen espalmou. Dez minutos depois, Mbappé fez linda jogada - com direito a caneta no marcador - e mandou uma bomba, defendida pelo goleiro da Tunísia. Na sequência, Muani encheu o pé, mas foi à esquerda do gol do rival.

A partida ficou emocionante nos acréscimos. Aos 52 minutos, Camavinga acionou Tchouaméni, que levantou na área. A zaga cortou parcialmente, e a bola chegou até Griezmann. O camisa 7 pegou de primeira e encheu o pé. A redonda resvalou no goleiro Dahmen, mas entrou, no último minuto de jogo.

O árbitro deu o apito final logo depois do gol. Mas foi chamado pelo VAR para revisão e anulou o gol de empate da França, decretando a vitória da Tunísia.