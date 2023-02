Turista alemã é roubada e esfaqueada na Praça Castro Alves, em Salvador

Um turista alemã foi esfaqueada na mão esquerda depois de ser roubada na Praça Castro Alves, em Salvador, na tarde do domingo (5). O Grupo de Apoio ao Turista da Guarda Civil Municipal (GAT/GCM) foi chamado e fez rondas na região, com base nas informações da vítima, mas não localizou o suspeito.

O Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu) foi chamado para prestar socorro à mulher, segundo a Guarda Municipal. Não há detalhes sobre o estado de saúde da turista.

Antes, no final da manhã, a equipe patrulhava na região da Avenida Carlos Gomes quando foi chamada por pedestres que alertaram que um homem estava roubando com uma faca escondida em um isopor.

Os agentes localizaram o suspeito e durante a abordagem encontraram a faca, um telefone celular e vários cartões que seriam das vítimas dos roubos. O homem foi detido.

Desde janeiro, equipes do Grupo Especial de Motociclistas (GEM) da guarda estão reforçando o patrulhamento preventivo no Centro Histórico de Salvador, com o intuito de coibir furtos e roubos na região, segundo o órgão.