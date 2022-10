Turista é encontrado morto nas Cataratas do Iguaçu

Um turista canadense foi encontrado morto na terça-feira (18) após cair no Parque Nacional do Iguazú, na Argentina. O corpo foi encontrado na parte brasileira do parque, nas Cataratas do Iguaçu, após mais de 24 horas de buscas. O acidente aconteceu por volta das 11h de segunda-feira.

De acordo com a imprensa argentina, o turista, de 60 anos, tentava tirar selfie em lugar proibido, mas ainda não se sabe se ele caiu ou foi suicídio. A vítima foi encontrada por funcionários de uma empresa que realiza passeios náuticos na região, quem notificou a Marinha.

O canadense estava na passarela das Cataratas de Bosetti, na parte Argentina da represa, quando caiu. Ele estava hospedado em um hotel em Puerto Iguazú, mas o corpo foi localizado perto da ponte Tancredo Neves, que liga as cidades de Puerto Iguazú e Foz do Iguaçu, no Brasil.

As chuvas intensas na região desde a semana passada dificultaram o trabalho das equipes de buscas argentinas. A passarela das Cataratas do Iguaçu, no Paraná, chegou a ficar três dias interditada.

Na última quinta-feira foi registrado o segundo maior volume de água nas Cataratas em toda a história. Nesta data, a vazão chegou 16,5 milhões de litros de água por segundo, 11 vezes mais que a média anual, de 1,5 milhão.