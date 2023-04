Turista é mordida por tubarão enquanto tirava fotos nas Maldivas

A turista espanhola Carmen Cánovas Cervello, de 30 anos, realizava um ensaio fotográfico submarino nas Ilhas Maldivas quando foi atacada por um tubarão. Ela ficou com um ferimento de 15 centímetros nas costelas.

Ela posava para o fotógrafo Ibrahim Shafeeg, de 37 anos, quando um grupo de tubarões-lixa se aproximaram. No início, eles não atacaram. No entanto, um dos predadores, de 2,4 metros, ficou próximo demais da modelo e a mordeu duas vezes.

Fotógrafo e modelo saíram da água imediatamente para avalizar os ferimentos. Alguns dentes que ficaram cravados na pele da modelo tiveram que ser removidos.

Apesar do susto, ambos voltaram para o mar. A espanhola continuou aproveitando as Maldivas e deixou as feridas sararem naturalmente.