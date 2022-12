Turista goiano morre após tentar salvar filho de afogamento na Bahia

O corpo do goiano Danilo Corsinha foi encontrado por agentes do Grupamento Marítimo do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia por volta das 5h15 desta segunda-feira (5). Ele estava desaparecido desde o sábado (3), por volta das 18h, quando entrou no mar da praia de Guarajuba, distrito de Camaçari, para salvar o filho de 10 anos de um afogamento.

A criança foi salva com a ajuda de outros banhistas que estavam no local, mas Danilo desapareceu no mar em seguida.

Danilo era casado há aproximadamente15 anos. Ele e a família estavam no local a passeio. A família já estava costumada a passar férias na Bahia, principalmente em Camaçari. Além do menino salvo na noite de seu desaparecimento, Danilo deixa uma segunda filha.