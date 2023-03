Turista morre afogado em praia de Fernando de Noronha

Um turista de São Paulo, de 70 anos, morreu vítima de afogamento na ilha de Fernando de Noronha, em Pernambuco, na manhã do último sábado (18), por volta das 11h. O caso ocorreu na praia Baía do Sancho.

De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), que cuida da área em que o afogamento ocorreu, o turista se chamava Antônio Carlos.

Ele chegou a ser socorrido, inicialmente por uma embarcação de passeio que estava no local. Em seguida, foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros, com resgate pelo mar.

A vítima chegou ao Hospital São Lucas em parada cardíaca, passou por todos os procedimentos de recuperação, não obtendo êxito. O corpo será encaminhado ao IML neste domingo (19).

"Colaboradores do ICMBio, órgão responsável pela área, e da Econoronha, concessionária do Parque, acompanharam a ocorrência, prestando auxílio à família", diz a nota do Instituto.

A Baía do Sancho, onde o acidente ocorreu, é bastante conhecida por passeios, mergulho e corais. Em 2023, foi eleita a mais bonita do mundo segundo o site de viagem Tripadvisor, que realizou a premiação Travelers' Choice Best of the Best de 2023, baseada na avaliação de turistas.