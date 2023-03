Turistas israelenses são resgatados após se perderem em trilha na Chapada Diamantina

Três turistas israelenses que se perderam na trilha da fumaça, na Chapada Diamantina, foram resgatados por uma equipe do Corpo de Bombeiros, na tarde desta quinta-feira (9). Uma equipe de nove bombeiros trabalhou no resgate.

Os bombeiros realizaram os primeiros atendimentos ao grupo, com hidratação e reposição de sais minerais, pois alguns estavam com aparente desidratação. Os turistas foram levados para atendimento médico especializado no hospital de Lençóis.

O sargento BM Davi Alcântara alerta baianos e turistas sobre os cuidados ao fazerem trilhas. "É importante que estejam sempre acompanhados por um guia credenciado, pois ao fazerem a caminhada sozinhos podem se perder com facilidade. Além disso, correm o risco te sofrerem entorses. Hoje tivemos um desfecho positivo, mas isso nem sempre é possível", explicou o bombeiro que estava a frente das buscas e também atua como guia.

Roupas e calçados adequados também são fundamentais. Alimentação equilibrada e hidratação também são muito importantes durante o passeio. "São precauções fundamentais para quem quer fazer esse tipo de atividade", concluiu o sargento.