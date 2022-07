Turma da Mônica estreia série em live-action no Globoplay

Quem estava louco pra ver - como este repórter - a Turma da Mônica em carne e osso matou a curiosidade em 2019, quando chegou aos cinemas o filme Laços. E valeu a espera: o filme conseguiu transportar para a tela toda a fantasia e diversão que estava nos quadrinhos, além do carisma dos personagens, graças à ótima escolha dos protagonistas. Sem falar da ótima participação de Rodrigo Santoro como o Louco.

Dois anos depois, chegou aos cinemas a segunda aventura, Lições, que já mostrava a turminha um pouco mais crescida, na pré-adolescência, às voltas com os problemas que esta fase da vida traz, especialmente conflitos e inseguranças. Pendia um pouquinho mais para o drama, ao contrário do primeiro, que era pura diversão. E, novamente, o diretor Daniel Rezende - que parece ter nascido para exercer esta função nas produções da Turma da Mônica - acertou e emocionou.

Agora, estreia hoje no Globoplay, Turma da Mônica - A Série, produção original do serviço de streaming, que mantém o elenco principal dos filmes: Giulia Benite (Mônica), Kevin Vechiatto (Cebolinha), Laura Rauseo (Magali) e Gabriel Moreira (Cascão). Emilly Nayara, como Milena, que havia entrado no segundo filme. Mariana Ximenes faz uma participação especial como Madame Frufru e Fernando Caruso é Feitoso Araújo, pai do Cascão.

A novidade é a chegada de Carminha Frufru, interpretada por Luiza Gattai, que se tornou conhecida quando participou da segunda edição do The Voice Kids e fazia parte do Time Brown. Carminha é uma menina mimada que vive numa casa luxuosa no Bairro do Limoeiro, onde vive toda a Turma. Vaidosa, a menina adora debochar dos outros meninos e meninas, porque eles não têm o dinheiro e luxo que ela tem. A mãe dela é a Madame Frufru.

Na série de oito episódios, as crianças do Bairro do Limoeiro vão a uma festa de Carminha, que acaba de se mudar para uma mansão no bairro. Quando um balde de lama vira na cabeça da anfitriã, Mônica é apontada como a principal suspeita. A festa se torna palco de uma investigação, conduzida pela maior fofoqueira do bairro, Denise (Becca Guerra). Agora, Mônica, Cebolinha, Magali, Cascão e Milena precisam provar que são inocentes.

Daniel Rezende destaca as mudanças nos personagens, que estão mais maduros e entrando na adolescência: “O desafio foi amadurecer a dramaturgia de acordo com a entrada na adolescência. Temas como padrões, a busca da perfeição e vulnerabilidade foram nossos guias nos roteiros, além das famosas perguntas: 'quem sou eu agora?' e 'devo me adaptar ao que todos esperam de mim nessa fase?'”.

Mauricio de Sousa, o criador da Turminha, está com 86 anos e vibra a cada lançamento que envolve seus personagens: “É muito bom estar mais uma vez com esse elenco maravilhoso e acompanhar o crescimento e o desenvolvimento de cada um deles nesse novo projeto. A série está linda, cheia de mistério e com muita diversão. Está do jeitinho que a turma gosta, e ainda traz outros personagens, já conhecidos dos quadrinhos, como Milena, Denise e Carminha Frufu”.