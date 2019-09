Turma da Mônica faz homenagem aos 25 anos de 'Friends'

O seriado "Friends", que comemora 25 anos de lançamento neste domingo, 22, ganhou uma homenagem especial da Turma da Mônica. Em um desenho publicado no Instagram, o desenhista Maurício de Sousa retratou os personagens da turma sentados no famoso sofá do Central Perk.

A legenda faz uma brincadeira entre o título da série e um 'meme' que viralizou na Internet há alguns meses. "Mais que friends, M.I.G.O.S!", diz. Na imagem, estão os personagens Magali, Cebolinha, Milena, Jeremias, Mônica e Cascão.

Lançada em 22 de setembro de 1994, "Friends" é considerada uma das séries mais bem-sucedidas da televisão. Com roteiro ágil e premissa simples - seis amigos jovens, morando em Nova York e enfrentando o começo da vida adulta - emplacou 10 temporadas e 236 episódios.

(Foto: Reprodução)

Celebrações

Os 25 anos de "Friends" serão celebrados de diversas formas. Na televisão, a Warner Channel transmite desde a última quarta-feira, 18, todos os episódios das dez temporadas do seriado.

A produção também ganhou um aplicativo, Friends 25. A plataforma gratuita conta com jogos de perguntas e respostas para testar seus conhecimentos sobre o seriado, filtros 3D com realidade aumentada, papéis de parede, adesivos e molduras para adicionar em fotos.

Além disso, os fãs terão acesso às receitas inspiradas em algumas cenas, como as geléias que Monica fez quando terminou o relacionamento com Richard, o sanduíche de almôndegas do Joey e as batatas com ervilha da Phoebe.

Disponível em inglês, espanhol e português, a ferramenta está disponível na Apple Store e na Play Store, mas pode ser baixado também no site https://friends25app.com.

Por último, a Warner também homenageia a série na Casa Warner By Friends. Na exposição imersiva, que conta com dois andares, os visitantes poderão fazer uma visita aos melhores momentos das 10 temporadas, com objetos de cena, cenários e referências que definiram esses 25 anos de história.

Emma Watson é homenageada em projeto da 'Turma da Mônica'

(Por Ludmila Honorato)

Emma Watson, de 29 anos, é facilmente lembrada por atuar na saga Harry Potter, mas também por seu trabalho a favor da igualdade de gênero. Nomeada embaixadora da Boa Vontade da ONU Mulheres, a atriz é a homenageada da vez no projeto Donas da Rua, da Turma da Mônica.

Desde que a Mauricio de Sousa Produções assinou os Princípios de Empoderamento das Mulheres da ONU, em 2016, mulheres inspiradoras têm sido retratadas por meio das personagens da turma do Limoeiro.

Agora, Mônica se caracterizou de Emma a fim de compartilhar um pouco mais a história da ativista em prol de meninas e mulheres

Em 2014, a atriz fez um discurso de grande repercussão em Nova York no lançamento da campanha HeForShe (ElePorEla), que busca unir homens e mulheres pela igualdade entre os gêneros e fim da violência e da discriminação contra mulheres.

"Quanto mais eu falo sobre feminismo, mais eu me deparo com a realidade de que lutar pelos direitos das mulheres, muitas vezes, vira sinônimo de guerra dos sexos. Isso, com certeza, tem que acabar. Quero deixar claro que, por definição, feminismo é 'a crença de que homens e mulheres devem ter direitos e oportunidades iguais. É a teoria da igualdade dos sexos nos planos político, econômico e social'", disse Emma no discurso.

Projeto Donas da Rua

O projeto Donas da Rua, criado pela Mauricio de Sousa Produções, conta com a parceria da ONU Mulheres, a Entidade das Nações Unidas para a Igualdade de Gênero e o Empoderamento das Mulheres

Em março, uma exposição do projeto apresentou 21 mulheres que contribuíram para a história recente da humanidade em temas como artes, ciência e esporte. Entre as personalidades retratadas estavam a escritora Rachel de Queiroz, a jogadora de futebol Formiga, a cientista espacial Katherine Johnson e a ativista e Prêmio Nobel da Paz Malala Yousafzai.

O projeto também fez uma homenagem, em maio, para a Copa do Mundo de Futebol Feminino em que as meninas da Turma da Mônica aparecem vestidas com o uniforme da seleção brasileira.