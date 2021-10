Turma da Mônica - Lições ganha trailer e data de lançamento; confira

Anunciado durante a CCXP 2019, Turma da Mônica - Lições, o segundo filme de Daniel Rezende a partir da obra de Mauricio de Sousa, ganhou uma data de estreia e um trailer oficial. Desta vez, com as crianças do Bairro do Limoeiro retornando às salas de aula e entrando na fase mais difícil da pré-adolescência (em que é hora de deixar a infância para trás e crescer), o filme abre espaço para mais aventuras, planos infalíveis e personagens queridos do império criado pelos quadrinhos de Mauricio de Sousa.

Veja o trailer, publicado nesta segunda (11) no Instagram da Turma da Mônica:

Após o resgate de Floquinho, agora Cebolinha, Cascão e Magali terão de lidar com a ausência de Mônica na escola em que estudam e todas as consequências que a mudança traz: os valentões não têm mais medo de se meterem com a turminha e agora Magali está sem amigas para andar no recreio. Por outro lado, Mônica também precisa seguir em frente e fazer novas amizades no colégio novo.

Os principais destaques do novo filme são as aparições de diversos personagens dos quadrinhos, como Marina (Laís Vilella), Milena (Emilly Nayara), Humberto (Lucas Infante) e Do Contra (Vinícius Higo). Conforme revelado no primeiro teaser, Lições também contará com as aparições de Tina (Isabelle Drummond) e Rolo (Gustavo Merighi). Outros personagens mais velhos da turma, como Pipa (Camila Brandão) e Zecão (Fernando Mais), também estão confirmados no elenco.

Turma da Mônica - Lições é distribuído pela Paris Filmes e Downtown Filmes e chega aos cinemas brasileiros em 30 de dezembro de 2021. O primeiro filme, Laços, está disponível no Globoplay.

Veja o cartaz do filme: