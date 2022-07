Turnê de Ivete Sangalo tem posicionamento sobre armamento e filhas no palco; assista

Sempre isenta de se posicionar politicamente, Ivete Sangalo tem demonstrado, ultimamente, que seu pensamento tem mudado aos poucos. A cantora, que está em turnê, cantou a famosa canção "Muito Obrigado Axé" e declarou sua preferência sobre as armas.

Em um determinado trecho da música, Ivete soltou: "vamos jogar as armas pra lá que a gente não precisa disso". Logo depois, seguiu com a apresentação e pediu mais respeito, amor, lucidez e progresso.

Apesar do comentário no show, que foi realizado nos Estados Unidos durante o Florida Cup Fun Fest, Ivete Sangalo, que não fará a virada do ano em Salvador, seguiu sendo criticada pelos internautas, que não acreditaram que a cantora estaria contra o presidente Jair Bolsonaro (PL).

"Que posicionamento é esse? Não vi nada aí", alfinetou uma internauta. "Nossa, se posicionou toda. Só faltou se posicionar de verdade", comentou uma seguidora. "Realmente, vai continuar sendo a rainha isentona da Bahia", disse uma fã.

Ivete Sangalo aparece com gêmeas no palco

Ainda no show, a cantora apareceu com as gêmeas Marina e Helena no palco do evento. As meninas, que quase nunca aparecem nas redes sociais da mãe, deram o ar das graças no show, encantando os telespectadores e os fãs que estavam assistindo a apresentação. Além das pequenas, o filho mais velho da artista, Marcelo Cady, também estava no palco tocando junto com a banda da mãe.