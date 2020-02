Turnê inédita de Geraldo Azevedo e Chico César tem ingressos à venda

Geraldo Azevedo e Chico César se apresentam juntos, pela primeira vez, no show Violivoz. Com estreia marcada para maio, em Natal, a turnê chegará a Salvador no dia 30 de maio, às 21h, na sala principal do Teatro Castro Alves (TCA).

Os ingressos para a apresentação já estão à venda

Acompanhado somente por seus violões, enaltecem a música popular brasileira e revisitam sucessos autorais. Nos ensaios para a nova turnê, que têm sido de diversão e cumplicidade, fica evidente a admiração e o respeito que Geraldo e Chico nutrem um pelo outro.

Serviço

O quê: Show 'Violivoz' com Geraldo Azevedo e Chico César

Quando: 30 de maio, às 21h

Onde: Teatro Castro Alves (Campo Grande)

Ingresso: R$ 150 | R$ 75 (filas A a P), R$ 120 | R$ 60 (Q a Z6), R$ 100 | R$ 50 (Z7 a Z11)

Vendas: os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do TCA, no SAC do Shopping Barra e do Shopping Bela Vista ou pelo site Ingresso Rápido