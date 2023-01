Tutinha deixa presidência da Jovem Pan após cobertura de atos golpistas

Emissora de rádio e televisão mais alinhada ao bolsonarismo, a Jovem Pan terá uma mudança no comando. O empresário Antônio Augusto Amaral de Carvalho Filho, conhecido como Tutinha, renunciou ao cargo de presidente do Grupo Jovem Pan nesta segunda-feira (9), informa o site Notícias da TV.

A decisão acontece depois de a empresa receber críticas sobre a cobertura dos atos terroristas que aconteceram em Brasília no domingo (8). A JP News foi acusada de defender o golpismo bolsonarista.

Diversas denúncias contra a emissora foram feitas no Supremo Tribunal Federal (STF) e Ministério da Justiça. Para evitar um desgaste ainda maior da imagem da JP, Tutinha tomou a decisão de sair do comando da empresa.

A atitude do empresário, que desempenhava esta função desde 2013, está sendo vista como uma tentativa de blindar o grupo e a família Carvalho, que está no olho do furacão por causa do ao apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Seus profissionais são acusados de propagar fake news e apoiar desobediências a decisões do Supremo.

Ainda segundo o Notícias da TV, o clima na empresa é de tensão e caos. De acordo com as primeiras informações sobre o caso, Tutinha, que continuará sendo o maior acionista da empresa, erá substituído por Roberto Araújo, CEO do grupo desde 2014. Desde que a família Carvalho comprou a Jovem Pan esta será a primeira vez que a presidência será ocupada por um membro de fora do clã.