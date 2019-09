Tuyo e Afrocidade são confirmados no Festival Radioca

A banda baiana Afrocidade e a banda paranaense Tuyo, foram confirmadas como uma das atrações da 5ª edição do Festival Radioca.

Além dessas duas bandas o evento já confirmou o encontro de João Donato e Tulipa Ruiz e shows de Tim Bernardes, Tiganá Santana e Amaro Freitas Trio.

O festival acontece anualmente desde 2015 e é considerado um dos principais eventos de músicas do Brasil. O Radioca apresenta apostas certeiras e artistas relevantes das músicas e assume o lema de “A música que você ainda vai ouvir”.

O Radioca acontece do dia 6 ao dia 10 de novembro, sem local ainda confirmado. Tuyo e Afrocidade se apresentam no final de semana do evento, dias 9 e 10 de novembro.

Os ingresso já estão à venda no www.sympla.com.br/radioca2019.