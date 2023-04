Tuzé de Abreu lança projeto e faz ensaios abertos na Casa da Mãe

Após um hiato de sete anos, Tuzé de Abreu, 75 anos, médico, cantor, compositor e multi-instrumentista com longo currículo e raízes na música brasileira, volta aos palcos com novo projeto Pupurriaçu, onde revisita sua trajetória a partir de 31 canções da sua autoria, cantadas e tocadas ininterruptamente em um ‘grande (‘açu’ em tupi-guarani) pot-pourri (em francês, execução de várias músicas em uma única faixa). Os shows acontecem todas as quintas de abril, já a partir desta (6), no palco da Casa da Mãe, Rio Vermelho.

O projeto nasceu de forma espontânea durante o período final da pandemia, com o objetivo de se ter disciplina, ter uma rotina e poder voltar a criar e desenvolver um novo trabalho, mas logo se tornou um processo auto-terapêutico de mergulho em si próprio.

Com toda a bagagem musical de Tuzé, que transita de João Gilberto a Walter Smetak, o Pupurriaçu se transformou em instrumento revelador das inquietações e do fortalecimento psicológico de Tuzé, artista que se põe vulnerável e arrisca despir das camadas de arranjos para apresentar seu novo projeto sozinho nos palcos.

Sua voz, suas canções, seu violão e a cada verso, Tuzé apresenta memórias e poesia de um cancioneiro que se descobre ao longo do processo, autodeclaradamente uma mistura entre Riachão, sambista, o qual também era amigo e já tocou junto, e o artista visual Bispo do Rosário, sergipano de Japaratuba, que, a partir da valorização de manifestações artísticas de indivíduos com transtornos mentais obtida através dos trabalhos realizados pela Dra. Nise da Silveira, tornou-se conhecido tendo sua obra vista por muitos como vanguardista. Em Pupurriaçu, a vida e a obra de Tuzé se misturam neste tributo a si próprio, um pot-pourri de 31 composições que delineiam o labirinto, os cantos-guia dos passarinhos e a ‘gaiola invisível’ do nosso eu que continua e busca ‘aprender a voar’.

Com produção e co-realização do Selo Abissal, Byosfera Network e Menasnota Criação, o show de lançamento já tem data e será dia 28/04 (sexta-feira) às 20h, no Teatro Molière (Aliança Francesa) na ladeira da Barra. Os ensaios acontecerão dia 6, 13, 20 e 27 de abril, a partir das 21h e a cada quinta, novos convidados e couvert R$ 25.





Serviço:

Ensaios Abertos de Tuzé de Abreu | toda quinta de abril, 21h, na Casa da Mãe, no Rio Vermelho | Ingressos R$ 25

Tuzé de Abreu apresenta Pupurriaçu - show de lançamento | dia 28/4, 20h, no Teatro Molière (Aliança Francesa Salvador) | Ingressos: R$ 40 / R$ 20