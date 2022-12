TV Aratu ganha novo âncora em telejornal noturno; conheça Vinícius Cunha

O jornalista Vinícius Cunha fez sua estreia, nesta segunda-feira (12), como a nova voz oficial do Aratu Notícias (AN), telejornal noturno da TV Aratu. O profissional estava há 7 meses como apresentador interino da atração jornalística.

Natural de Vitória da Conquista, ele atua em TV há 16 anos, seis deles na emissora baiana. Só na afiliada do SBT na Bahia, Vinícius foi repórter do "Tudo Novo", "Que Venha o Povo", "Ronda" e "Aratu Notícias", além de já ter produzido pautas para o "Universo" e programas nacionais.

“A oficialização apenas reforça a decisão tomada sete meses atrás. Vinícius é versátil, entrosado com a câmera e consegue conversar com todos os públicos, seja no entretenimento ou no jornalismo diário”, avalia Matheus Carvalho, gerente de jornalismo da emissora.

“Pra mim, é uma honra estar à frente de um telejornal que faz parte da vida dos baianos. Pretendo seguir contribuindo diariamente, pra deixar o AN cada vez mais perto e acessível às pessoas, entregando serviço e informação com qualidade”, afirma o apresentador, que tem encontro marcado com a audiência de segunda a sexta-feira, a partir de 19h15.

Leia mais em Alô Alô Bahia