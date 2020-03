TV Bahia comemora 35 anos e relembra momentos históricos

Em comemoração aos 35 anos da TV Bahia, a programação da rede exibirá conteúdos especiais nesta terça (10). O Jornal da Manhã, o Bahia Meio Dia e o BATV vão exibir reportagens sobre a história da empresa e momentos marcantes da Bahia, como a explosão da axé music, a visita de João Paulo II a Salvador e a enchente em Lajedinho.

Para o diretor de conteúdo da TV Bahia, Eurico Meira, a comemoração de mais um ano de história é motivo de orgulho, principalmente pela TV ser uma grande testemunha da memória do estado e por transmitir isso para diversas gerações.

“Nosso desafio é fazer um trabalho de qualidade, seguindo princípios editoriais e éticos para que a pessoa consuma algo nosso e saiba que é totalmente confiável”, afirmou Eurico, que há dois está na emissora.

Para completar as comemorações, durante todo o mês de março, a TV fará ações, dentro e fora das telinhas, para se aproximar do público. Produtos como o Rede Bahia na Praça, que visitará diversos bairros da cidade, e a estreia da Taça das Favelas, masculina e feminina, estão entre as atrações do mês de aniversário, que também celebrará mais um ano da cidade de Salvador.

E em tempos que a TV ganhou a forte concorrência da internet quando se fala de notícias, o diretor aposta cada vez mais na força do veículo ao vivo. “As pessoas se informam em diversos locais, mas ver algo na TV, ainda mais ao vivo, traz uma certificação”, comentou Meira, que lembrou da recente cobertura da greve dos caminheiros, em 2018, quando a TV se mobilizou para muitas matérias in loco.

Terça-feira (10), na TV Bahia, nos telejornais da rede