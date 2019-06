TV Bahia exibe especial sobre o Dois de Julho

A TV Bahia exibe nesta terça-feira o programa Dois de Julho – Caminhos da Liberdade, que, através da dramaturgia, conta a história do Dois de Julho, que marca a luta popular pela independência da Bahia.

Misturando dramaturgia e ludicidade, quatro crianças e um professor andam pelas ruas dos bairros do Santo Antônio Além do Carmo, Liberdade, Pirajá e a Praça do Campo Grande, regiões importantes no processo da independência. Nessa caminhada, os personagens mergulham na história baiana. À medida que a história é narrada, fatos importantes vão sendo revelados até o dia da independência.

No elenco, estão as crianças Brisa Bahia, Nina Prado Heitz, Caio Póvoas e João Gabriel Belinelli. Elas interpretam os personagens Felipa, Quitéria, Ladislau e João. Os nomes dos personagens fazem referência às personalidades que participaram da luta pela independência. O ator Marcelo Praddo é o professor que guia as crianças.



Especial conta a história do Dois de Julho (Foto: Antonello Veneri/Divulgação)

O especial tem também a participação de Larissa Luz, Evelin Buchegger e Mário Moraes. O professor Marcelo Mascarenhas e o pesquisador Augusto Albuquerque foram os consultores de história. O especial tem texto de Aldri Anunciação e Mira Silva. Mira também assina a direção com Pedro Santana. Lilia Gramacho é a gerente de conteúdo.

Para Mira Silva, contar essa história na televisão é importante porque se trata da memória baiana. “A população comemora todos os anos, mas às vezes não tem ideia do que é e desconhece que o povo baiano foi o maior responsável pela unificação do Brasil”, diz Mira.

O especial vai ao ar logo depois da Sessão da Tarde.

Serviço:

O quê: Dois de Julho – Caminhos da Liberdade

Onde: TV Bahia

Quando: Teça- feira, 2 de julho, às 15h40

*Com orientação do editor Roberto Midlej