TV Bahia mantém liderança de audiência no primeiro semestre

A TV Bahia comemora a liderança no primeiro semestre de 2019. Com o slogan "Com os baianos, pela Bahia", a afiliada da Rede Globo liderou em 64% de todos os minutos durante o primeiro semestre, segundo números consolidados do Kantar IBOPE Media. O bom resultado, cuja curva se acentuou neste segundo trimestre, se deve às transmissões da Copa do Mundo Feminina e da Copa América. A estreia de A Dona do Pedaço, trama queridinha dos baianos, também alavancou os números.

Na programação local, o público também colocou na liderança de audiência produções especiais como o Sente Som (edição Carnaval e São João) e Uma História Chamada Salvador.

"No primeiro semestre, também lançamos o projeto Avança, que reforça nosso compromisso como agente de transformação econômica e social no Estado. É bom saber que nosso público entende nosso propósito e vem seguindo conosco na construção de um Estado melhor”, afirma João Gomes, diretor executivo de Televisão da Rede Bahia.

Programas líderes

Além da programação especial, o Jornalismo da TV Bahia também manteve a liderança com os telejornais Jornal da Manhã e BATV, além do Bom dia Sábado e do Bahia Rural, aos finais de semana.

No núcleo de Entretenimento, o Conexão Bahia e o Mosaico Baiano são líderes desde as suas estréias e mantiveram a liderança, consolidando a TV Bahia como emissora preferida dos baianos aos finais de semana.

Dados

As faixas horárias confirmadas pela Kantar IBOPE Media para o mercado de televisão são parâmetros importantes para avaliação de desempenho das emissoras e de sua grade de programação.

Nesse quesito, o primeiro semestre também trouxe saldo positivo para a TV Bahia. A emissora foi líder na Manhã (06h às 12h), na faixa Dia (06h às 24h / 06h às 30h / 07h às 24h) e também na faixa Noite (18h às 24h)³.

“Estamos no ar há quase 35 anos com um conteúdo que se renova, mas que também mantém os princípios editoriais do Grupo Globo e o respeito a valores como cidadania, comunicação não-violenta e pauta propositiva. Nosso telespectador e o mercado publicitário sabem o que esperar da TV Bahia”, pontua Gomes.

Segundo a Kantar IBOPE Media, a emissora, que completou 34 anos no mês de março, mantém a liderança também nos gêneros4 Auditório, Carros e Motores, Educativo, Esporte, Futebol, Humorístico, Minissérie, Reality show, Religioso, Reportagem, Rural, Show e Séries. Além disso, os dados mostram a liderança consolidada da TV Bahia no período entre homens, mulheres e adultos acima de 25 anos5.

