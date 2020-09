TV Globo anuncia retorno do 'Mais Você' para o dia 5 de outubro

A Rede Globo anunciou nesta segunda-feira, 14, que o programa Mais Você voltará a ser exibido nas manhãs da emissora a partir do dia 5 de outubro. A atração será exibida às 9h30, logo após o jornal Bom Dia Brasil, que voltará a ter uma hora de duração.

Apresentado por Ana Maria Braga, o programa havia sido suspenso devido à pandemia do novo coronavírus, o que levou a emissora a alterar a sua grade. Ana Maria Braga está fazendo participações diárias gravadas em casa no Encontro com Fátima Bernardes.

A emissora também anunciou algumas mudanças na grade devido à exibição da propaganda política obrigatória para as eleições municipais de 2020. O Encontro com Fátima Bernardes terminará mais cedo, às 11h45, com os jornais locais sendo exibidos a partir desse horário. A exibição da propaganda política começará no dia 9 de outubro, começando às 13h, após o Globo Esporte e terá 10 minutos de duração.

O segundo bloco com as propagandas será exibido entre as 20h30 e as 20h40, entre a novela das 7 e o Jornal Nacional. O horário não será seguido nas quartas-feiras, em que o programa jornalístico começará às 20h devido à exibição dos jogos de futebol.